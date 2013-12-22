CFTC报告：CBOT小麦期货12月17日持仓报告(表)

标题新闻：俄罗斯央行分析师称4-5月俄通胀或降至4%以下，但明年通胀或难以保持在央行目标附近
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路透12月20日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年12月17日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(397,185口)
124,720 185,339 62,325 180,455 100,029 367,500 347,693 29,685 49,492
较12月10日变动(未平仓合约：增加8,876口)
1,769 88 4,908 836 2,864 7,513 7,860 1,363 1,016
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
31.4 46.7 15.7 45.4 25.2 92.5 87.5 7.5 12.5
各类交易商数量(总计为360家)
98 135 92 87 93 235 282 (完)
(整理 王兴亚；审校 白云)
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。
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