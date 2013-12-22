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市场报道 | 2013年 12月 22日 星期日 15:40 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货12月17日持仓报告(表)

路透12月20日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年12月17日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(397,185口)

124,720 185,339 62,325 180,455 100,029 367,500 347,693 29,685 49,492

较12月10日变动(未平仓合约：增加8,876口)

1,769 88 4,908 836 2,864 7,513 7,860 1,363 1,016

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

31.4 46.7 15.7 45.4 25.2 92.5 87.5 7.5 12.5

各类交易商数量(总计为360家)

98 135 92 87 93 235 282 (完)

(整理 王兴亚；审校 白云)
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