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市场报道 | 2013年 12月 22日 星期日 15:39 BJT

CFTC报告：COMEX期铜12月17日持仓报告(表)

路透12月20日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2013年12月17日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(159,879口)

55,009 52,630 7,549 76,939 73,995 139,497 134,174 20,382 25,705

较12月10日变动(未平仓合约：增加327口)

10,634 -4,878 -3,052 -7,333 7,030 249 -900 78 1,227

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

34.4 32.9 4.7 48.1 46.3 87.3 83.9 12.7 16.1

各类交易商数量(总计为251家)

77 103 40 47 53 146 178 (完)

(整理 王兴亚；审校 白云)
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