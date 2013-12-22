CFTC报告：COMEX期铜12月17日持仓报告(表)

标题新闻：俄罗斯央行分析师称4-5月俄通胀或降至4%以下，但明年通胀或难以保持在央行目标附近
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路透12月20日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2013年12月17日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(159,879口)
55,009 52,630 7,549 76,939 73,995 139,497 134,174 20,382 25,705
较12月10日变动(未平仓合约：增加327口)
10,634 -4,878 -3,052 -7,333 7,030 249 -900 78 1,227
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
34.4 32.9 4.7 48.1 46.3 87.3 83.9 12.7 16.1
各类交易商数量(总计为251家)
77 103 40 47 53 146 178 (完)
(整理 王兴亚；审校 白云)
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。
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