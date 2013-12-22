CFTC报告：ICE棉花期货12月17日持仓报告(表)

标题新闻：俄罗斯央行分析师称4-5月俄通胀或降至4%以下，但明年通胀或难以保持在央行目标附近
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路透12月20日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2013年12月17日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(165,164口)
58,655 25,614 11,384 82,589 115,271 152,628 152,269 12,536 12,895
较12月10日变动(未平仓合约：增加4,228口)
5,578 -10,183 195 -2,759 15,233 3,014 5,245 1,214 -1,017
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
35.5 15.5 6.9 50.0 69.8 92.4 92.2 7.6 7.8
各类交易商数量(总计为239家)
91 59 49 53 71 170 159 (完)
(整理 王兴亚；审校 白云)
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。
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