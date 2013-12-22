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市场报道 | 2013年 12月 22日 星期日 15:38 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货12月17日持仓报告(表)

路透12月20日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2013年12月17日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(165,164口)

58,655 25,614 11,384 82,589 115,271 152,628 152,269 12,536 12,895

较12月10日变动(未平仓合约：增加4,228口)

5,578 -10,183 195 -2,759 15,233 3,014 5,245 1,214 -1,017

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

35.5 15.5 6.9 50.0 69.8 92.4 92.2 7.6 7.8

各类交易商数量(总计为239家)

91 59 49 53 71 170 159 (完)

(整理 王兴亚；审校 白云)
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