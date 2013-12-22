CFTC报告：COMEX期金12月17日持仓报告(表)

标题新闻：俄罗斯央行分析师称4-5月俄通胀或降至4%以下，但明年通胀或难以保持在央行目标附近
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路透12月20日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2013年12月17日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(385,432口)
133,068 107,164 24,163 191,045 218,144 348,276 349,471 37,156 35,961
较12月10日变动(未平仓合约：增加8,119口)
-798 -322 1,536 7,726 5,863 8,464 7,077 -345 1,042
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
34.5 27.8 6.3 49.6 56.6 90.4 90.7 9.6 9.3
各类交易商数量(总计为266家)
93 86 66 57 60 184 187 (完)
(整理 王兴亚；审校 白云)
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。
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