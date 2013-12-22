版本:
中国
市场报道 | 2013年 12月 22日 星期日 15:39 BJT

CFTC报告：COMEX期金12月17日持仓报告(表)

路透12月20日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2013年12月17日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(385,432口)

133,068 107,164 24,163 191,045 218,144 348,276 349,471 37,156 35,961

较12月10日变动(未平仓合约：增加8,119口)

-798 -322 1,536 7,726 5,863 8,464 7,077 -345 1,042

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

34.5 27.8 6.3 49.6 56.6 90.4 90.7 9.6 9.3

各类交易商数量(总计为266家)

93 86 66 57 60 184 187 (完)

(整理 王兴亚；审校 白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐