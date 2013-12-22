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市场报道 | 2013年 12月 22日 星期日 15:38 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货12月17日持仓报告(表)

路透12月20日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年12月17日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,629,694口)

456,968 110,268 521,719 572,411 922,386 1551098 1554373 78,596 75,321

较12月10日变动(未平仓合约：减少31,722口)

-3,442 -1,139 -28,300 1,160 1,412 -30,582 -28,027 -1,140 -3,695

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

28.0 6.8 32.0 35.1 56.6 95.2 95.4 4.8 4.6

各类交易商数量(总计为290家)

109 63 133 85 96 257 245 (完)

(整理 王兴亚；审校 白云)
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