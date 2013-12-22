CFTC报告：NYMEX原油期货12月17日持仓报告(表)

标题新闻：俄罗斯央行分析师称4-5月俄通胀或降至4%以下，但明年通胀或难以保持在央行目标附近
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透12月20日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年12月17日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,629,694口)
456,968 110,268 521,719 572,411 922,386 1551098 1554373 78,596 75,321
较12月10日变动(未平仓合约：减少31,722口)
-3,442 -1,139 -28,300 1,160 1,412 -30,582 -28,027 -1,140 -3,695
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
28.0 6.8 32.0 35.1 56.6 95.2 95.4 4.8 4.6
各类交易商数量(总计为290家)
109 63 133 85 96 257 245 (完)
(整理 王兴亚；审校 白云)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。