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市场报道 | 2013年 12月 31日 星期二 07:43 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货12月24日持仓报告(表)

路透12月30日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年12月24日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,598,935口)

458,206 105,441 497,046 560,983 925,531 1516235 1528018 82,700 70,917

较12月17日变动(未平仓合约：减少30,759口)

1,238 -4,827 -24,673 -11,428 3,145 -34,863 -26,355 4,104 -4,404

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

28.7 6.6 31.1 35.1 57.9 94.8 95.6 5.2 4.4

各类交易商数量(总计为289家)

109 62 125 77 97 246 239(完)

(编译 郑茵 审校 张涛)
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