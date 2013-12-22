CFTC报告：CBOT玉米期货12月17日持仓报告(表)

标题新闻：俄罗斯央行分析师称4-5月俄通胀或降至4%以下，但明年通胀或难以保持在央行目标附近
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路透12月20日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年12月17日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,194,658口)
316,125 400,886 166,590 578,694 404,969 1061409 972,445 133,249 222,213
较12月10日变动(未平仓合约：减少4,867口)
1,978 6,180 1,283 -7,998 -12,752 -4,737 -5,289 -130 422
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
26.5 33.6 13.9 48.4 33.9 88.8 81.4 11.2 18.6
各类交易商数量(总计为674家)
144 166 158 244 260 483 512 (完)
(整理 王兴亚；审校 白云)
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。
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