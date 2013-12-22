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市场报道 | 2013年 12月 22日 星期日 15:39 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货12月17日持仓报告(表)

路透12月20日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年12月17日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,194,658口)

316,125 400,886 166,590 578,694 404,969 1061409 972,445 133,249 222,213

较12月10日变动(未平仓合约：减少4,867口)

1,978 6,180 1,283 -7,998 -12,752 -4,737 -5,289 -130 422

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

26.5 33.6 13.9 48.4 33.9 88.8 81.4 11.2 18.6

各类交易商数量(总计为674家)

144 166 158 244 260 483 512 (完)

(整理 王兴亚；审校 白云)
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