CFTC报告：CBOT大豆期货12月17日持仓报告(表)

标题新闻：俄罗斯央行分析师称4-5月俄通胀或降至4%以下，但明年通胀或难以保持在央行目标附近
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路透12月20日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年12月17日日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(650,861口)
248,601 71,620 87,750 255,622 400,711 591,973 560,081 58,888 90,780
较12月10日变动(未平仓合约：增加9,528口)
6,882 3,275 -9,814 10,906 11,991 7,974 5,452 1,554 4,076
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
38.2 11.0 13.5 39.3 61.6 91.0 86.1 9.0 13.9
各类交易商数量(总计为512家)
156 136 143 131 188 364 407 (完)
(整理 王兴亚；审校 白云)
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。
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