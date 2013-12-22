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市场报道 | 2013年 12月 22日 星期日 15:40 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货12月17日持仓报告(表)

路透12月20日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年12月17日日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(650,861口)

248,601 71,620 87,750 255,622 400,711 591,973 560,081 58,888 90,780

较12月10日变动(未平仓合约：增加9,528口)

6,882 3,275 -9,814 10,906 11,991 7,974 5,452 1,554 4,076

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

38.2 11.0 13.5 39.3 61.6 91.0 86.1 9.0 13.9

各类交易商数量(总计为512家)

156 136 143 131 188 364 407 (完)

(整理 王兴亚；审校 白云)
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