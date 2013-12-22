更新版 1-韩国企业：现代集团拟筹资30亿美元，途径包括出售金融业务

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
(新增附属企业细节)
路透首尔12月22日 - 韩国现代集团 周日称，计划通过出售三块金融业务和其它措施筹资逾3.3万亿韩元(31.1亿美元)，来解决公司流动性紧张的问题。
该集团在声明中称，现代证券 在要出售的金融部门之列。
为支撑因利润率下降而亏损的现代商船 ，且因韩国产业银行等债权人面临再融资压力，现代集团附属企业承受的压力日增。
现代商船2013年前三个季度总共净亏损3,456亿韩元(3.2567亿美元)，2011年和2012年也录得年度净亏，因全球航运业不景气。
“尽管2014年上半年之前公司都拥有足量的现金，我们还是采取了先发制人和自愿主动的措施减轻市场担忧，”声明称。
声明补充称，公司未来将把重心放在船运、物流、制造和南北韩商业项目上。
现代集团的附属企业包括现代商船 、现代电梯 和现代物流 。
现代集团预计，新采取的措施将把三大关键附属企业的负债率从近500%降至不到300%。(完)
(编译 白云; 审校 王兴亚)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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