中国钢铁：明年粗钢产量料增2-3%至8亿吨，产能过剩吞噬效益--钢协

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
路透北京12月22日 - 中国钢铁工业协会副会长兼秘书长张长富周六预计，今年全年中国粗钢产量可能达到7.82亿吨，明年或增长2-3%，达到8亿吨；巨大的钢铁产能吞噬钢铁行业仅有的效益。
新华网引述其在中国钢铁市场展望暨“我的钢铁”年会上讲话称，中国钢铁业发展中遇到的困难、瓶颈，是近30年高速发展积累起来的矛盾，绝非三年或五年调控能够见效；“依靠产能释放、产能增加摊薄成本、赚取效益来领先对手”的思维，已经不能奏效。
张长富形容说，积累多年的巨大钢铁产能，就像“张开大口的狮子”，可以吞噬钢铁行业仅有的效益。目前钢铁业平均利润率已经跌到工业行业倒数第一。
他表示，从目前市场表现看，国内钢材价格要回升，还是非常困难。
张长富还指出，今后钢铁业环保成本肯定要上升。目前各钢铁企业环保成本差异很大。比如，宝钢 每吨钢环保成本超过140元人民币，而有些企业环保投入不够。
中国国务院此前出台关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见，指出要坚决遏制产能盲目扩张，并针对钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃和船舶等五个产能严重过剩行业“分业施策”。 （完） (发稿 钟华; 审校 张喜良)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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