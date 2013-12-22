重温稿-中国证券：上周五建行等金融股暴跌系QFII跟踪指数调仓所致--上交所

路透北京12月22日 - 中国上海证券交易所官方微博周日称，上周五中国建设银行 等大盘金融股尾盘惊现暴跌，源于个别QFII（合格境外机构投资者）跟踪指数调仓所致。

沪市上周五(20日)收盘前2分钟，建设银行、中信银行 突遭大笔卖单而一度砸至跌停，交通银行 亦一度接近跌停；而伊利股份 则在收盘前6分钟突然被拉升，触及涨停位置。

最终，建行收跌至3.96元人民币，跌幅达6.16%；中信银行收报3.58元，跌8.67%；交行收报3.86元，跌4.46%。而伊利股份则收涨至41.45元，涨幅达6.06%。

此外，其他银行、证券等金融股也有不同程度下跌，整个上证金融地产行业指数 跌3.15%，最终推动沪综指 收挫2%，至四个月新低。

上周五沪市尾盘诡异“两分钟”曾被市场人士认为继今年8月光大证券 “乌龙指”事件以来，又一次量化交易推动的股市异常行情事件。

对此，上交所微博解释称，因境外指数机构以沪深市场为取样范围所编制的指数成份股和权重分布调整，12月20日个别QFII跟踪指数进行调仓，导致建设银行、中信银行、交通银行和伊利股份等相关股票尾盘异动。