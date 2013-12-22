美国个股：苹果称与中国移动达成iPhone销售协议，稍晚将公布定价细节

美国热股：达美航空季度获利好于预期，股价上涨2.5%
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
路透纽约12月22日 - 苹果 周日宣布，与中国移动 达成数年的iPhone销售协议，自2014年1月17日起生效。
该协议并未透露细节，但苹果表示，稍晚将公布iPhone 5S及5C定价及销售管道等细节。
“对苹果而言，中国是个极其重要的市场，我们与中国移动的伙伴关系让我们有机会把iPhone带到全球最大的客户网络上，”苹果执行长库克(Tim Cook)在声明中指出。
公司声明表示，中国移动拥有约7.6亿名客户。
苹果股价周五收在549.02美元，中国移动在美股价则收在51.63美元。(完) (编译 龚芳; 审校 侯向明)
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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