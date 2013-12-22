美国个股：苹果称与中国移动达成iPhone销售协议，稍晚将公布定价细节

路透纽约12月22日 - 苹果 周日宣布，与中国移动 达成数年的iPhone销售协议，自2014年1月17日起生效。

该协议并未透露细节，但苹果表示，稍晚将公布iPhone 5S及5C定价及销售管道等细节。

“对苹果而言，中国是个极其重要的市场，我们与中国移动的伙伴关系让我们有机会把iPhone带到全球最大的客户网络上，”苹果执行长库克(Tim Cook)在声明中指出。

公司声明表示，中国移动拥有约7.6亿名客户。