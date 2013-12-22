《全球汇市》假期周美元开局疲软，市场关注美国数据和中国货币市场

投资者还关注中国货币市场走势。为缓解资金紧张担忧，中国央行上周连续三天通过SLO(短期流动性调节工具)，累计向市场注入约500亿美元流动性。

美元回撤扶助提振澳元和加元摆脱三年半低位。澳元兑美元 最新报0.8923，加元兑美元 报1.0639加元。

日本央行上周维持超宽松货币政策不变，但压低明年出台更多刺激举措的几率。这与美联储形成鲜明对比。

不过，鉴于日本央行距离收回对经济的支持措施还很遥远，分析师预计日圆仍将是利差交易的融资货币。

欧元兑日圆 亚洲盘初小跌至142.15，但仍接近上周所及五年高位142.90。

纽约 当日 今年来 2012年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3670 1.3671 -0.01 +3.61 1.3194

美元/日圆 104.04 104.07 -0.03 +19.94 86.74

欧元/日圆 142.22 142.27 -0.04 +24.25 114.46

美元/瑞郎 0.8958 0.8957 +0.01 -2.15 0.9155

英镑/美元 1.6329 1.6333 -0.02 +0.48 1.6251

美元/加元 1.0642 1.0634 +0.08 +7.27 0.9921

澳元/美元 0.8923 0.8921 +0.02 -14.14 1.0393

新西兰元/美元 0.8209 0.8209 +0.00 -0.89 0.8283

澳元/日圆 92.850 92.840 +0.01 +3.02 90.130

新西兰元/日圆 85.420 85.430 -0.01 +18.90 71.840

英镑/日圆 169.89 169.98 -0.05 +20.64 140.82

澳元/新西兰元 1.0866 1.0865 +0.01 -13.35 1.2540

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价