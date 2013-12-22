《全球汇市》假期周美元开局疲软，市场关注美国数据和中国货币市场

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
投资者还关注中国货币市场走势。为缓解资金紧张担忧，中国央行上周连续三天通过SLO(短期流动性调节工具)，累计向市场注入约500亿美元流动性。
美元回撤扶助提振澳元和加元摆脱三年半低位。澳元兑美元 最新报0.8923，加元兑美元 报1.0639加元。
日本央行上周维持超宽松货币政策不变，但压低明年出台更多刺激举措的几率。这与美联储形成鲜明对比。
不过，鉴于日本央行距离收回对经济的支持措施还很遥远，分析师预计日圆仍将是利差交易的融资货币。
欧元兑日圆 亚洲盘初小跌至142.15，但仍接近上周所及五年高位142.90。
纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3670 1.3671 -0.01 +3.61 1.3194
美元/日圆 104.04 104.07 -0.03 +19.94 86.74
欧元/日圆 142.22 142.27 -0.04 +24.25 114.46
美元/瑞郎 0.8958 0.8957 +0.01 -2.15 0.9155
英镑/美元 1.6329 1.6333 -0.02 +0.48 1.6251
美元/加元 1.0642 1.0634 +0.08 +7.27 0.9921
澳元/美元 0.8923 0.8921 +0.02 -14.14 1.0393
新西兰元/美元 0.8209 0.8209 +0.00 -0.89 0.8283
澳元/日圆 92.850 92.840 +0.01 +3.02 90.130
新西兰元/日圆 85.420 85.430 -0.01 +18.90 71.840
英镑/日圆 169.89 169.98 -0.05 +20.64 140.82
澳元/新西兰元 1.0866 1.0865 +0.01 -13.35 1.2540
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王兴亚；审校 张荻)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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