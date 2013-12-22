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亚洲 | 2013年 12月 23日 星期一 06:54 BJT

全球外汇市场12月23日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

-- - 日本公共假期

0700 - 德国11月进口物价

0700 - 英国12月Nationwide房价指数

1330 - 美国11月实质个人支出和个人所得

1330 - 美国11月芝加哥联储全国活动指数

1445 - 路透/密西根大学美国消费者信心指数12月终值

-- - 美国达拉斯联储11月个人消费支出(PCE)物价指数截尾均值

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 侯向明； 审校)
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