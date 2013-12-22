美国与加拿大经济指标预测--12月23日-12月30日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 12月23日当周 12月23日(一) -- 美国达拉斯联储个人消费支出(PCE)物价指数截尾均值 11月 -- +0.8% 1330 美国实质个人支出 11月 -- +0.3% 个人所得 +0.5% -0.1% 个人消费 +0.5% +0.3% 个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- 持平 PCE物价指数(较上年同期) -- +0.7% 核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1% 核心PCE物价指数(较上年同期) -- +1.1% 1330 加拿大GDP(较上月) 10月 +0.2% +0.3% 1330 美国芝加哥联储全国活动指数 11月 -- 负0.18 1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 12月终值 83.0 82.5 现况指数 98.1 97.9 预期指数 75.0 72.7 12月24日(二) -- 美国建筑许可年率(万户) 11月 -- 100.7 1200 美国抵押贷款市场指数 12月20日当周 -- 374.6 再融资指数 -- 1,565.4 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 12月21日当周 -- +4.8% 1330 美国耐久财订单 11月 +1.7% -1.6% 扣除运输的耐久财订单 +0.7% +0.4% 扣除国防的耐久财订单 +1.0% -0.9% 扣除飞机的非国防资本财订单 +0.9% -0.6% 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 12月21日当周 -- +2.9% 1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 10月 -- +0.3% 1500 美国新屋销售年率(万户) 11月 44.5 44.4 1500 美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数 12月 -- 正13 12月25日(三) 圣诞节，政府办公室和市场关闭。 12月26日(四) 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月21日当周 34.9 37.9 四周均值(万人) -- 34.35 续请失业金人数(万人) 12月14日当周 280.0 288.4 12月27日(五) 1530 美国ECRI经济领先指标 12月20日当周 -- 130.9 12月30日当周 12月30日(一) 1300 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 11月 -- 97.4 1500 美国成屋待完成销售指数 11月 -- 102.1 成屋待完成销售指数(较前月) +1.0% -0.6% 1530 美国达拉斯联邦储备银行制造业指数 12月 -- 1.9 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西 兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 [ECI/TWCN (整理 杜明霞；审校 张荻)