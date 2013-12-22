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市场报道 | 2013年 12月 23日 星期一 07:21 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--12月23日-12月30日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：  
    
    12月23日当周    
    12月23日(一)
     --    美国达拉斯联储个人消费支出(PCE)物价指数截尾均值   11月         --      +0.8%
    1330   美国实质个人支出                                  11月         --      +0.3%
               个人所得                                                  +0.5%    -0.1%
               个人消费                                                  +0.5%    +0.3%
               个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)                          --       持平
               PCE物价指数(较上年同期)                                    --      +0.7%
               核心PCE物价指数(较前月)                                   +0.1%    +0.1%
               核心PCE物价指数(较上年同期)                                --      +1.1%
    1330  加拿大GDP(较上月)                                  10月        +0.2%    +0.3%
    1330  美国芝加哥联储全国活动指数                         11月         --     负0.18
    1455  路透/密西根大学美国消费者信心指数              12月终值        83.0      82.5
                                   现况指数                              98.1      97.9
                                   预期指数                              75.0      72.7  
    
    12月24日(二)
     --   美国建筑许可年率(万户)                               11月       --      100.7
    1200  美国抵押贷款市场指数                         12月20日当周       --      374.6
              再融资指数                                                  --    1,565.4
    1245  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)              12月21日当周       --      +4.8%
    1330  美国耐久财订单                                       11月     +1.7%     -1.6%
              扣除运输的耐久财订单                                      +0.7%     +0.4%
              扣除国防的耐久财订单                                      +1.0%     -0.9%
              扣除飞机的非国防资本财订单                                +0.9%     -0.6%
    1355  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)            12月21日当周       --      +2.9%   
    1400  美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月)             10月       --      +0.3%
    1500  美国新屋销售年率(万户)                               11月      44.5      44.4
    1500  美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数                     12月       --       正13   
    
    12月25日(三) 
    圣诞节，政府办公室和市场关闭。
    
    12月26日(四)
    1330  美国一周初请失业金人数(万人)                  12月21日当周     34.9      37.9
              四周均值(万人)                                              --      34.35
              续请失业金人数(万人)                      12月14日当周    280.0     288.4  
    
    12月27日(五)
    1530  美国ECRI经济领先指标                         12月20日当周        --     130.9 
        
    12月30日当周    
    12月30日(一)
    1300  美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数             11月         --       97.4
    1500  美国成屋待完成销售指数                             11月         --      102.1
              成屋待完成销售指数(较前月)                                +1.0%     -0.6%
    1530    美国达拉斯联邦储备银行制造业指数                 12月         --        1.9
    (完)
    
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                       日本与韩国                  
    欧洲                               澳洲与新西                  
                                       兰           
    中国                               台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                               日本                        
    欧洲                               韩国                        
    中国                               香港                        
    澳洲                               台湾               [ECI/TWCN
 
 (整理 杜明霞；审校 张荻)
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