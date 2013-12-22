《美国上市公司业绩公布日程表》--12月23日至12月30日

美国热股：达美航空季度获利好于预期，股价上涨2.5%
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
汤森路透12月20日 - 标准普尔500企业中在12月23日至12月30日没有公布业绩报告的公司。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚；审校 杜明霞)
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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