金砖国家：12月20日股汇市收盘纵览

路透12月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月20日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收低0.24%，报988.26点。

中国股市：沪综指收挫2%至四个月新低，银行、证券等金融股领跌

香港股市：收低，H股遭遇10月底以来最差周度表现

中国汇市：人民币即期以平盘告收，国内资金面持续紧张激发结汇盘

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拉美股市：巴西股市下跌，在上交易日收在逾两周最高位后，投资人出脱大宗商品类股。Bovespa指标股指 小跌0.24%，至51,508.19点，巴西淡水河谷 下跌0.7%。

拉美汇市：拉美货币反弹回升，唯巴西雷亚尔重挫

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南非股市：小升，为连续第四个交易日上涨，在美国货币政策改变后，风险资产仍受追捧。Top-40绩优股指数 涨0.57%，报39,833.69点。综合指数 升0.56%，报44,574.25点。

南非汇市：兰特兑美元午后上扬，收复稍早失地

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印度股市：上涨近2%，创下近一个月来最大单日升幅，Reliance Industries获政府许可从4月起调涨价格，股价大涨。指标BSE指数 涨1.79%，或371.10点，收报21,079.72点，单日升幅为11月25日以来最大；NSE指数 涨1.74%，或107.60点，收报6,274.25点，周线升幅为11月1日以来最大。

印度汇市：印度卢比上涨，反映股市涨势，周线上涨0.1%，未受美联储开始缩减刺激的影响。卢比兑美元 收报62.04/05 ，中止连三日跌势，周四收报62.14/15。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,429.490点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.23%，报782.20点。