《分析》市场大涨过后，投资人目光投向遭冷落个股

**市场的普遍预估**

据路透对43名策略师的访问结果显示，指标标准普尔500指数2014年料仅上涨8%至1,925点。如果最终经济前景更为严峻，那么也给预测失误留下了足够的下行空间。

很少分析师认为引领今年大盘的股票还会继续其强势。比如，Netflix 以其超过300%的涨幅，或将荣膺年度涨幅最大的标普500指数成分股。2012年表现不佳的百思买(Best Buy) 跳涨254%，料录得第二名。周期成长类股，比如波音 、达美航空(Delta Air Line) 和TripAdvisor 亦分别上涨80%或更多。

因此，策略师认为，投资者来年应该更加关注那些较为失宠的股票和行业，前提是这些个股需要有可持续的业务。

随着公司现金储备接近纪录高位，高盛的首席股票策略师David J. Kostin预计，标准普尔500指数成分个股的股息派发增速将超过盈利增速。所以，他推荐在2014年料会上调股息的个股，比如美国电话电报公司(AT&T) 和思科 ，这两支股票今年表现均落后于大盘。

**逆向操作**

大宗商品敏感类股票和欧洲工业类股最近吸引了逆向操作投资者的目光。

“我们在这个市场发现，所处行业呈下滑态势的一些特定公司存在更多的机会，”基金Meridian Contrarian Legacy Fund 的资产组合经理James England说。该基金规模为7.56亿美元。

England最近把材料制造商GrafTech International 加入到了其投资组合中，在很大程度上是因为钢铁市场的不景气。据汤森路透数据，该公司的工业原料业务占其营收的大约82%。

但England却青睐这家公司，其股价今年已上涨了18%。England说，这是因为这家公司得益于其强劲的管理团队，“在行业下滑中，从竞争对手那里持续赢得市场份额”。

担任8.36亿美元的Hodges Small Cap Fund 和1,300万美元的Hodges Pure Contrarian Fund 两支基金的联合经理人的Eric Marshall亦在增持对大宗商品敏感的股票，比如美国钢铁公司(United States Steel) 、Tyson Foods Inc 和Chesapeake Energy 。

今年由于美国能源产量大增，且出于对中国经济增长停滞的担忧，大宗商品价格不断下滑。但策略师说，中国股票或在2014年反弹，受惠于一系列的市场化改革和新兴市场投资者逃离价格较高的印度股票。

这种转变也可能惠及美国的公司。比如，美国钢铁股价今年一直在追随大盘走势，拜商业建筑领域缓慢反弹所赐。据穆迪称，商业建筑需求占美国钢铁行业约40%的比重。

“我们认为这是一家已然遭遇重创并将迎来反弹的公司，”Marshall说。但他拒绝透露他对这家公司的目标价预估。

富国银行Advantage国际股票基金 的联合经理人Dale Winner说，从国际上来看，欧洲公司，比如荷兰化工企业阿克苏诺贝尔 和意大利银行Intesa Sanpaolo 是最具吸引力的逆向交易选择。该基金规模为2.17亿美元。

Winner最近买入了阿克苏诺贝尔，该公司股价今年上涨了6%。分析师对该公司股票的看法分歧，但Winner认为这是对停滞不前的欧洲经济在2014年出现更多复苏迹象的押注。

他也已相同的理由买入了Intesa Sanpaolo。该银行股价还不到其账面价值的一半。由于意大利经济过去八个季度连连萎缩，Intesa Sanpaolo陷入困境。Winner称，意大利10月工业产出小幅增加，标志着该国正缓慢摆脱衰退。(完) (编译 张明钧/侯向明； 审校 戴素萍)