《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月23日

*工商时报：

--元大银进军大陆，五大区重点城市将列评估。元大金控 暨元大银行董事长王荣周上任后首度接受专访指出，元大银现有资产规模已超过6,000亿台币，等服贸协议通过之后，将正式展开申设分行的登陆计画。

--对于先前传出陆委会主委王郁琦与大陆国台办主任张志军，可望在明年春节后在大陆举行第一次〞王张会〞。张志军昨日明确表示，〞这件事在协调、在沟通。我希望这件事能在明年促成。〞

--中华电 明年征才超过1,500人；中华电信总经理石木标昨日表示，4G(第四代行动通讯)开台加上明年加速通路展店，2014年对外征才规模超过1,500人。

*经济日报：

--高雄市长陈菊昨日透露，已于昨天上午与日月光 董事长张虔生及公司高层见面，张虔生保证，〞未来任何一滴从日月光流出的废水，都将合乎环保标准〞，希望能让K7厂尽速复工。

-- 中国社科院台湾研究所副所长张冠华指出，近年来两岸经贸关系发生了前所未有的变化，无论是两岸贸易或台商赴大陆投资的增长动能都在快速消退。上海自贸区与台湾示范区间若能展开合作，或许能为双方经贸互动发掘出新的成长动能。

--缅甸金融监理机关传回好消息，缅甸将全面开放外资银行以不同型态进入当地市场，已在缅甸设办事处的一银、玉山，或正申设办事处的兆丰、国泰世华与中信银率先受惠，料将再掀台资银行挥军东南亚市场热潮。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。