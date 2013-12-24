《中国债券市场每日交易备忘》--12月24日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国深圳地铁集团15亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，国开行和平安银行主承 沈阳南湖科技开发集团8亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，国泰君安证券和国开证券主承 黄冈城投16亿元七年期固息企业债簿记建档(主体评级AA)，长江证券主承 中煤能源 10亿元七年期中票簿记建档(主体评级AAA)，建行和中金公司主承 ============================================================================ 二、新债上市： 农发行50亿元三年期固息增发债130433，票面利率5.37% 府谷县国有资产运营公司12亿元七年期固息债1380383，票面利率8.69% 华润股份20亿元三个月期超短期融资券011347004，票面利率6% 重庆铁发遂渝高速公路公司7.7亿元一年期短融041360087，票面利率7.4% ============================================================================ 三、缴款： 国开行54亿元三年期固息增发债110215，发行价格102.51元 国开行50亿元一年期浮息(三个月SHIBOR基准)金融债130249，中标利差64bp 国开行50亿元三年期浮息(三个月SHIBOR基准)金融债130250，中标利差70bp 随州城市投资集团3亿元七年期固息债1380348，票面利率8.5% 鞍山高新技术产业4.5亿元七年期固息债1380397，票面利率8.5% 江苏吴中 1亿元一年期短融 ============================================================================ 四、还本付息： 进出口行100亿元五年期固息债080314到期兑付，票面利率2.04% 招行 2.13亿元62月期高收益级ABS 0839014到期兑付，票面利率5.00% 恒力集团有限公司9亿元一年期短融041252060到期兑付，票面利率5.8% 昆明钢铁控股有限公司10亿元一年期短融041253073到期兑付，票面利率4.94% 四川省交通投资集团10亿元一年期短融041259082到期兑付，票面利率4.94% 深圳市星期六投资控股有限公司1亿元一年期短融041260095到期兑付，票面利率5.8% 湖南晟通科技公司5亿元10年期固息债078088付息，票面利率6.48% 国开行150亿元20年期固息债080211付息，票面利率5.25% 国家电网公司163亿元七年期固息债0980184付息，票面利率4.8% 国家电网公司37亿元10年期固息债0980185付息，票面利率5% 海航集团13亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债0980186付息，票面利率7.6% 财政部280.1亿元10年期固息国债100019付息，票面利率3.41% 重庆南岸区城建10亿元七年期固息债1080172付息，票面利率6.29% 大连港集团19亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1080173付息，票面利率4.8% 上海复星高科技集团11亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080174付息，票面利率6% 南京高新技术经济公司12亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080175付息，票面利率6.4% 国开行26.1亿元七年期浮息(三个月SHIBOR基准)金融债110217付息，基本利差-0.15% 邯郸城建投20亿元七年期固息债1280477付息，票面利率7.05% 巢湖城投12亿元七年期固息债1280478付息，票面利率7% 保定开发区发展公司8亿元七年期固息债1280479付息，票面利率7.33% 泸州兴泸投资集团15亿元五年期中票1282552付息，票面利率6.31% =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --国家外汇管理局公布最新中国国际投资头寸表显示，2013年9月末，中国对外金融资产56,510亿美元，对外负 债38,459亿美元，对外金融净资产18,052亿美元。该数字较上年末增长4%。 --中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理财周报显示，上周（12月14日-12月20日） 93家银行共发行了705款理财产品，发行银行数较上期报告增加6家，产品发行量减少9款。 12/27公布1-11月规模以上工业企业利润 (1-10月为13.7%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 康熙泽/曹巍浩；审校 吴芳/丁淑琴)