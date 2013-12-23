《中国报摘》--其他报纸重要消息12月23日

**上海证券报**
--日前在上海大学法学院举办的“中国(上海)自贸区争端解决与仲裁”论坛上，与会专家呼吁上海自贸区探索多元化争端解决机制，并呼吁建立临时仲裁制度。
**第一财经日报**
--中国主要的几家单晶硅片生产商近日联手推出两类新的单晶硅片尺寸标准，隆基股份 董事长李振国透露，目前共同推出M1和M2两种单晶硅片规格，205毫米和210毫米，上下游产业链均可以降低一些成本。
--今年前11个月，基金非公募管理规模实现52.6%的惊人增长。业内人士称，由于缺乏隐性担保和完善的风控体系，券商资管和基金子公司的飞速扩展，产品到期兑付等风险不容小觑。
--格力电器 董事长兼总裁董明珠称，明年格力电器收入计划新增200亿元人民币，中央空调将是重要增长点。
**证券时报**
--中国银行 行长李礼辉表示，五年基本实现人民币资本项目可兑换。
--被百度 、阿里巴巴、腾讯 三巨头搅得硝烟四起的移动支付领域再添新军。新浪 近日推出信用支付产品“信用宝”试运营，并邀请部分商家和用户小范围测试。信用宝目前仅限于手机游戏付费。
**东方早报**
--国家电网、住建部近期酝酿出台分布式光伏配套政策。其中国家电网将出台分布式管理细则，而住建部主要将确立一系列屋顶施工标准；此外，国家开发银行 有望为光伏行业贷款出台配套政策，以光伏项目收益权等“三权”作抵押，出台时间或在明年上半年。
--中央农村经济工作会议将于23日-24日召开，预计会议将对国家粮食安全战略作出进一步部署，可能对小麦、水稻、玉米三大主粮的自给率作出调整。 (完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。