《香港报摘》--其他报纸重要消息12月23日

* 明报：

--尽管内地再现“钱荒”，本地中资行竞争存款的情况，未有如6月半年结时激烈。个别中资银行一年期人民币定存的最高息率只有3厘，与年中曾高达5厘大相迳庭。有银行界人士指出，近期本港人民币存款急增，银行不缺钱，明年息口反而有机会持续下调趋势。

--富智康 称，已与BlackBerry 订立五年期协议，明年初起将协助BlackBerry在印尼及其他高增长国家开发及生产低端智能手机。

* 星岛日报：

--众安房产 近期夺得浙江省白塔镇和桐庐镇开发项目，主席施侃成表示，两个项目明年将投入营运。另外，众安正就其他城镇项目和当地政府洽谈，志在成为推动城镇发展的引擎。

--主力从事电影发行的橙天嘉禾 未来会加强参与制作电影，该集团副首席执行官邓小慧表示，预期每年可有2至3套自家制作的电影出品。

* 苹果日报：

--龙头赌企澳博 行政总裁苏树辉对明年澳门博彩市场信心十足，预期博彩收入能保持中双位数字（mid-teens）增长，主力仍靠内地客支撑。

* 东方日报：

--圣诞假期将至，仅部分本港酒店预订近爆满。大酒店 指，香港半岛客房预订已爆满，而新世界集团旗下的九龙贝尔特酒店，以及帝盛酒店 旗下香港酒店的预订亦理想。惟业内人士称，内地实施新旅游法影响下，今年假期酒店预订爆满的时间有所延迟，为酒店业添挑战。

* 文汇报：

--阿里巴巴集团旗下的“余额宝”，已将活期年利率提高至5.43%，远远高于银行同期0.35%的活期存款利率，让网民看到了利率市场化的曙光。近日有内地媒体称，截至11月底，“余额宝”的资金规模已达1,800亿元人民币，或引发居民的存款“搬家”。

--中国重汽集团2014年实现整车销售20万辆，其中重卡14万辆。

* 大公报：

--香港兴业 愉景湾津堤劈价尽推35个货尾，首日卖出12个；另新地 屯门珑门二期昨推4个复式单位，即日卖出3个。 (完)