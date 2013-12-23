互联网金融：中国新浪试运营“信用宝”，抢先试水信用支付

路透上海12月23日 - 在百度 、阿里巴巴 、腾讯 中国互联网三巨头争相进军移动支付领域后，国内知名门户网站新浪 近日推出其信用支付产品“信用宝”，并邀请部分商家和用户小范围测试。

信用支付一直是几大互联网商业巨头觊觎的战场，这次被新浪的信用宝抢了先。据新浪微博钱包网站介绍，信用宝作为行业首创，为游戏用户提供了先消费后付款的服务，只要用微博帐号或手机号直接登录，无需绑定银行卡，即可进行信用付款。目前新浪的信用消费仅限于手机游戏付费。

据证券时报周一报导，新浪支付品牌部表示，“我们与其他移动支付方式的区别在于透支消费。我们联合了产业链中的商户、银行等多种机构，独立或联合为用户发放一定信用资金，每个用户只要激活信用宝，就可以获得50元人民币透支额度。” 报导指出，信用宝号称将覆盖所有的微博用户，未来将按照微博用户的实名认证、后台资料、关系链、微博交互动态来制定授信层级，发放不等的授信额度，做到单纯以数据来征信。

新浪官方数据显示，新浪微博现在共有5.36亿用户。报导称，该数据这不代表信用宝有5.36亿的准用户，这其中不乏活跃度接近0和用于营销的空壳账号，所以以手机号码注册的微博账号来保守测算，信用宝实际仅覆盖6,000万左右准用户。其中认证用户只有300万左右。

报导引述长期观察互联网金融的德弘资产总裁陈宇的话称，“基于大数据分析来建立征信体系，他们向真正的互联网金融又迈进了一步。但新浪微博的社交关系属性很弱，目前还看不到成熟的风控系统，倒是流露出阿里借微博支付狙击微信支付的意图。”

阿里巴巴集团4月斥资约5.86亿美元买入新浪微博的18%股权，未来并有机会进一步增持至30%股权。而微信是腾讯旗下最火的社交网络业务，近期微信推出微信支付，被业界视为微信进军电子商务和互联网金融的重要一步。

新浪支付品牌部还表示，先在游戏领域做试验是基于游戏用户对快捷支付的硬性需求：以往手游的支付流程比较繁琐，至少需要进行3-6步的指令操作。信用宝支付只需要两步，而且目前的额度也基本能满足用户在游戏过程中的付费需求。