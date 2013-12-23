《台湾重要政经日程》--12月23日

===================今日重要政经消息=============================
12/23(一)
--14:00 台湾农渔会百大精品展前记者会。
--14:00 财政部公布2014年第一季发债计划。
--16:00 经济部公布11月工业生产指数年增率，10月年增0.78%。
==================================================================
12/25(三)
--10:30 元大宝华综合经济研究院举办2014年台湾经济展望记者会。
--16:10 央行公布11月M2年增率，10月为5.99%。
12/26(四)
--12:20 央行代财政部标售364天期国库券，预计金额350亿台币，27日发行。
--17:00 台湾央行召开第四季理监事会议，宣布利率决定，重贴现率现为1.875%。
12/27(五)
*--资策会2014高科技产业十大趋势研讨会。
2014年
1/1(三)
--元旦金融市场休市一日。
1/6(一)
--16:10 台湾央行公布12月底外汇存底，上月底为4,155.59亿美元。
--08:30 主计总处公布12月消费者物价指数，上月为年增0.67%。
1/7(二)
--16:00 财政部公布12月出口金额，11月为较去年同期持平。
*1/20(一)
--16:00 经济部公布12月外销订单金额年变动率，上月为增0.8%。
1/30(四)-2/4(二)
--农历春节假期。
2/20(四)
--16:10 台湾央行公布第四季经常帐/国际收支金额。第三季经常帐顺差149.1亿美元。
2/28(五)
--和平纪念日金融市场休市。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市。
6/2 (五)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
注：*表新增。(完)
(记者 高洁如; 审校 张喜良)