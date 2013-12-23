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亚洲 | 2013年 12月 23日 星期一 09:29 BJT

《台湾重要政经日程》--12月23日

===================今日重要政经消息=============================

12/23(一)

--14:00 台湾农渔会百大精品展前记者会。

--14:00 财政部公布2014年第一季发债计划。

--16:00 经济部公布11月工业生产指数年增率，10月年增0.78%。

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12/25(三)

--10:30 元大宝华综合经济研究院举办2014年台湾经济展望记者会。

--16:10 央行公布11月M2年增率，10月为5.99%。

12/26(四)

--12:20 央行代财政部标售364天期国库券，预计金额350亿台币，27日发行。

--17:00 台湾央行召开第四季理监事会议，宣布利率决定，重贴现率现为1.875%。

12/27(五) *--资策会2014高科技产业十大趋势研讨会。

2014年

1/1(三)

--元旦金融市场休市一日。

1/6(一)

--16:10 台湾央行公布12月底外汇存底，上月底为4,155.59亿美元。

--08:30 主计总处公布12月消费者物价指数，上月为年增0.67%。

1/7(二)

--16:00 财政部公布12月出口金额，11月为较去年同期持平。

*1/20(一)

--16:00 经济部公布12月外销订单金额年变动率，上月为增0.8%。

1/30(四)-2/4(二)

--农历春节假期。

2/20(四)

--16:10 台湾央行公布第四季经常帐/国际收支金额。第三季经常帐顺差149.1亿美元。

2/28(五)

--和平纪念日金融市场休市。

4/4(五)

--儿童节金融市场休市。

6/2 (五)

--端午节休市一日。

9/8(一)

--中秋节休市一日。

10/10(五)

--国庆日休市一日。

注：*表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)

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