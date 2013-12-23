芝加哥期市：美国大豆期货延续升势，因阿根廷天气干燥不利作物生长

3月小麦 持平在每蒲式耳6.13-3/4美元，周五收高0.5%。
未来一周至10天，预计阿根廷将不会有太多降雨，但气象预估耶诞节当天会有一个暴风系统。
根据天气监测机构Global Weather Monitoring，预计仅有0.50英寸甚至更少的降雨，涵盖65%-70%的作物区域。
美国官方呼吁中国迅速采取行动批准由Syngenta AG 所开发出来的转基因玉米。
埃及官员周日对路透说，埃及小麦在4月7日之前可充分供应国内。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 613.75 0.25 +0.04% +0.16% 646.73 28
CBOT玉米 432.25 -1.00 -0.23% +1.71% 431.02 62
CBOT大豆 1341.00 2.00 +0.15% +1.28% 1318.72 55
CBOT稻米 $15.44 $0.00 +0.00% +1.15% $15.66 48
美国原油 $99.27 -$0.05 -0.05% -0.05% $95.87 71
汇率
欧元/美元 $1.369 $0.002 +0.12% +0.19%
美元/澳元 0.893 0.001 +0.09% +0.71%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 李婷仪 审校 于春红)