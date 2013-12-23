路透调查：英国投资者削减股市持仓而增持现金，将投资收益落袋为安

* 股市投资配比降至7月以来最低

* 现金持仓上升，债券持仓下降

* 随着经济复苏，股票仍是2014年的投资首选

路透伦敦12月20日 - 路透调查显示，英国基金经理12月削减股市持仓，增持现金仓位，以在股市今年取得出色表现后，把投资收益落袋为安。

对英国11位基金经理的访问显示，12月股市平均配比为53.9%，低于11月的55.5%，为7月以来最低。现金持仓较11月升逾1个百分点至7.6%。

调查是在美联储宣布其下月开始削减购债计划之前进行的。

债券持仓配比由上月的24.4%略微降至24.1%，不动产投资配比触及4%的逾两年半高位，另类投资比率降至略超10%。

美国和加拿大股市投资降幅最大，触及逾两年半最低。欧洲股市投资比例降幅则小得多。

Aberdeen Asset Management综合资产部主管Mike Turner表示，他对全球经济前景仍基本持正面看法，相比其他资产类别，更看好股市，不过各地区投资回报可能出现差异。

“一些市场2013年已经出现大幅扩张，尤其是美国市场，所以2014年上行幅度可能不会那么大。欧洲、日本和新兴市场等其他股市相比长期平均估值，可能更具吸引力，”他说。

“某些领域和公司明显有估值过高的迹象”，Psigma Investment Management首席投资总监Tom Becket表示，但股市仍是其“倍受青睐的的资产类别”，不过获利增长将决定其2014年的增长空间。

“尽管企业获利增长低迷，但股市进步非常明显。因此我们相信市场估值‘合理’，但若获利增长不加速，进一步上涨的空间有限。”

美联储缩减刺激言论今年稍早推动大量资金撤出新兴市场资产，Aberdeen的Turner表示，明年市场波动性可能会持续。

“我们认为政府公债投资机会有限，无论是相对历史回报还是其他投资...整体来说，全球货币市场明年仍高度宽松，不过美联储撤出QE的影响可能会在所有固定收益市场都能感觉到，”他说。

政府公债方面，相比其他主要主权公债，英国公债吸引力下降，持仓配比由45%降至42.6%。欧元区债券投资配比则升至22%，为逾两年半来最高。