港报财经评论：早退好过迟退--信报12月23日

早退好过迟退/ 习广思

美国两个颇重要的数据，在12月都有出人意表的结果。月初公布的11月非农就业数据胜预期，上周五公布的第三季GDP终值向上修订至4.1%，而第三季经济仍受困于退市焦虑，故第四季经济数据很容易令人趋向乐观。至于美国楼市，第三季受到利率急升影响，但上升趋势未变，高盛报告指出，美国整体楼市动力仍在，2014年会继续上升。一切皆好，惟独通胀未明显，但经济就是如此，联储局上周缩减买债的决定，令人有点意外，但没有恐惧。如今退市啓动，在这个新布局之下，又如何评估明年的投资环境？投资市场忧虑重重，过去一整年在担心退市发生，到发生一刻，却风平浪静。不过，市场忧虑不会就此停止，担心完退市，将担心加息。未来一年，耶伦上场后，联储局将继续一边放鸽，一边缩减买债。明年初将减少买债100亿美元，如果联储局每次议息均按照减少100亿美元的步伐走，即明年起码有7次缩减买债的机会，并于年底前完成。在这过程中，如果减债都伴随着经济复苏讯息，那么市场未必会受冲击；反过来看，联储局若暂停减债，或加大减债力度，都可能是调整退市步伐。

上周三至今，联储局退市行动看来是做对了。债市反应未见激烈，十年债息未穿3厘，升破3厘是警戒线，升至3.3-3.5厘才是危险区。股市的反应，更说明了投资者相信经济会在低息环境中复苏的故事，多于害怕收水。股债两市的反应，完成了贝南奇的心愿，把tapering及tightening两件事分开，即退市不等于加息。说到底，联储局何时退市并非重点，重点反而是如何平衡自己的政策路线，审慎地、有条件地、清晰地令货币政策回复正常，目标是有秩序退市；而在过程中，最麻烦的是市场一听到退市，价格反应是即时跳到加息恐惧，联储局的挑战是如何平冲这两点。如是看，联储局是早一步退市，好过慢一步退市。

其实，联储局对未来加息指引，未有更多清晰指引，仍以失业率6.5%为最重要指标。何时加息、何时收紧，路线图将在耶伦口中进一步披露，但在通胀环境下，联储局应该买到时间，让市场在波动中逐步消化加息预期，完成其长年以低息刺激经济增长的周期。可以预期，2014年美股将在波动中继续上升，但升幅肯定不如今年。美国宣布退市后，反应最剧烈的是金价，也最叫人担心。上周金价再穿每盎斯1,200美元重要技术水平，后市两个可能性，一是试穿后反弹，但有反弹无上升；二是跌势加剧，或要到1,000-1,100美元水平才见支持。不过，两个可能性均意味黄金难以再大升，保值功能日减。(B02)

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欧罗见顶宜沽出/ 苏子

最新公布的CFTC期货仓位报告显示，截至上周二欧罗的净短仓较前一周激增75%，反映市场投机大户在知悉上周联储局的议息结果前，已先行偷步入市沽出欧罗。上周联储局宣布收水后，欧罗兑美元虽然未见显着下挫，但由于汇价可以成功避免突破今年的1.3832高位，以及陀螺待变形态收市，反映大户所持的短仓已取得初步胜利。倘若这些大户对欧罗兑美元后市的看法正确，那便意味今年的1.3832高位极有可能成为中短期的重要顶部阻力，今年余下时间以至明年初的表现应不会好到哪里去。

即使在淡静市况下，欧罗兑美元可以突破今年的1.3832高位，小心可能只是假突破的走势陷阱，投资者届时反而可以伺机采取趁高沽出欧罗兑美元的策略。本来对欧罗兑美元后市持较正面的态度，但由于上周五评级机构标普突然把欧盟的长期信贷评级自AAA下调至AA+；加上上周五欧罗兑美元虽然可以自欧洲市的1.3622低位强力反弹，当到达1.3709高位后便遇上庞大沽压及迅即回落至1.367水平以下，乏力企稳在前周的1.3692低位以上，故担心，欧罗兑美元很大可能已在上周四所造的高位见了短期重要顶部，稍后连向上出现假突破的动力亦未必有。

目前欧罗兑美元的50天SMA关键支持与汇价自11月7日的1.3294低位向上延伸的上升支持线及近期升幅的38.2%调整目标相若，故一旦显着下破50天SMA，势必触发不少止蚀沽盘入市，使汇价朝着100天SMA支持迈进的机会大增。因此，倘若今天收市时欧罗兑美元已见失守50天SMA支持，宜采取顺势沽出策略。联储局收水的消息虽令上周美元兑日圆再创5年新高，但9天RSI指标却呈顶背驰利淡形态；加上期货市场的日圆净短仓只微升0.4%，故小心美元兑日圆近期的升浪已到了尾声并随时见顶回落。(B07)