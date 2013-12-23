《分析》美国企业“动物精神”仍受束缚，股票回购热潮埋隐患

**规避风险**

根据汤森路透数据，今年至今有近500家公司宣布将买回4,754亿美元自家股票，规模仅次于2007年时的6,230亿美元。

标准普尔资深指数分析师Howard Silverblatt称，美国大型企业今年还将派发3,100亿美元股息，创下历史新高。

这些举动带动美股大涨，而且藉由缩减在外流通股数量，回购股票的公司每股获利也获得提升。

但部分专家质疑这些派现行动、特别是股票回购，是否是企业现金的最佳用途，尤其是当许多公司股价逼近历史高位之际。

Bespoke Investment Group共同创办人Paul Hickey表示，“当市场处于历史高点之际，看到公司回购股票升温总是怪怪的。”

“毕竟内线人士深居公司内部，难道他们不会趁股价偏低时买进吗？”

**回购的受惠者**

普通股东当然是股票回购的受惠者。但若是企业高管的薪酬与每股获利挂勾，他们也会受惠于股票回购。藉由降低在外流通股数量，股票回购会产生每股获利(EPS)上升的效果--即便实际获利停滞不前。

若企业高管部份薪筹是以股票支付，股票回购热潮也可能为他们售股创造有利条件。事实上，近期“内线销售”持续增加。

TrimTabs指出，根据其对美国证券交易委员会(SEC)的From 4申报文件的研究，公司内部人士在11月出售70亿美元的持股，创下5月以来的最高水准，且大大高于五年均值50亿美元。

还有谁会受益于股票回购及其所带动的涨势呢？答案是在近期美股涨势中扮演要角的短线投资人。

芝加哥BMO Private Bank投资长Jack Ablin指出，评估股市投机活动的指标--融资余额(margin debt)处于历史高点，超越2000年及2007年，而融资余额高点“往往与股市高点相对应”。(完) (编译 李春喜/张明钧; 审校 郑茵)