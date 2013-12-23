中国货币市场：央行连施SLO效果有限，资金难求七天加权利率再攀高位

路透上海12月23日 - 为应对年底前临时资金紧张，中国央行此前连续三日通过SLO注入流动性。但因救助指向性强，且期限较短，周一早盘银行间资金市场受益尚不明显，出钱机构稀少致成交寥寥。至目前，七天期回购加权利率正向9%靠拢，攀向6.20资金困局以来高点。

交易员并表示，虽然央行称银行体系超额备付不低，但存在结构性失衡，且谨慎心态抑制出钱机构信心。市场在等待财政存款投放的同时，仍苦盼央行明日公开市场可逆回购遍洒甘霖。

央行上周五晚间在其官方微博表示，针对今年末货币市场出现的新变化，央行已连续三天通过SLO(短期流动性调节工具)，累计向市场注入超过3,000亿元人民币流动性。央行并称，目前银行体系超额备付已逾1.5万亿元，为历史同期相对较高水平。

上海一银行交易员称，SLO期限短且定点支援，多数机构无法受益致市场紧势未改。在盼望财政存款投放的同时，央行仍被寄予厚望。

“现在只能走一步看一步了，不管是SLO，还是SLF，或者逆回购，只要央行有方式投钱就行。”她指出。

至北京时间12：28，七天期回购 盘中最高成交为9.8%，最新加权利率8.9064%。此前最近一次加权高点为6月21日的9.2485%，6月20日则为11.6217%。

华北一银行交易员并表示，主要回购利率偏低的开盘价格，仍属“指导”。资金供给严重不足，推动七天等品种利率继续走升，且成交极淡。

本周央行公开市场仍如常报送正/逆回购和央票需求，但此前已连续两周无任何公开操作。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

------------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 4.9651 4.9050 +6.01

七天 8.9064 8.2144 +69.20

14天 8.9090 7.3964 +151.26

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 7.1700 7.1700 0

七天 7.5250 6.6200 +90.50

14天 7.2100 6.5050 +70.50

回购定盘利率

其中:隔夜 4.4400 3.9500 +49.00

七天 8.8400 7.6000 +124.00

14天 9.5000 8.5000 +100.00

Shibor

其中:隔夜 4.5150 3.9270 +58.80

七天 8.8430 7.6540 +118.90

三个月 5.5160 5.4580 +5.80