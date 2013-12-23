美国经济：假日购物季即将画上句号，购物者理性消费令商家倍感压力

**消费减少**

Booz & Company驻旧金山零售业务首席零售策略分析师和资深顾问Thom Blischok表示，很多美国消费者这个季节都有所克制，因为他们手头可任意支配的资金减少了。

“65%的美国人属于生存主义者。他们是月光族，”他称，“那些人根本没钱用来欢庆圣诞节。”

据AlixPartners计算的美国统计数据，美国家庭中年收入7万美元及以上的人占33%，但他们占支出的45%。经济改善让这个群体受益最大，因为房价和股价上涨提振了他们的资产净值。

不过，即使收入较高群体也在抑制消费。

2013年的调查显示，所谓大衰退的“宿醉效应”仍在起作用，61%的受访者都认同：“我再也不会像衰退前那样大手大脚了。”

**最后冲刺**

根据市场研究机构Market Track向路透社提供的数据，大型零售商为了争取消费者，在12月前段加大了搞促销活动的频率。

包括J.C. Penney 、沃尔玛(Wal-Mart) 和百思买(Best Buy) 的八大零售连锁店，在12月3-18日之间发放的宣传单数量较去年可比期增加近16%。

据Market Track数据，上述零售商进一步加强了在线销售，促销电子邮件数量增加54.5%。这些零售商还包括Sears 、Macy's 、Kohl's 和Target 。

据分析师和高管称，由于商家抢夺消费者，也使得今年成为折扣力度最大的消费季。

eBay Enterprise 执行长Saridakis称，“这是一场全面的促销之战。”(完) (编译 郑茵/朱晓军；审校 于春红/石冠兰)