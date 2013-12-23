台湾汇市：台币实质汇价趋贬，本周或因假期交投震荡

路透台北12月23日 - 台币兑美元 周一盘初实质汇价续贬，汇银人士指出，盘初韩元在平盘附近，变化不大；而美国联邦储备理事会(FED)会议之后，美元偏强的趋势明显。惟本周进入假期，料交投将较震荡。

一位本地汇银人士指出，本周将进入年底的欧美的圣诞假期，估计外商对美元的需求稍强，且央行也不会希望台币过于强势；但另一方面，年底又有出口商的美元卖压。估计台币短期的交易区间料在29.8-30.1。

“早上进口商出来买一些，而且年底了央行也不希望汇价过强，〞一位本地商银交易人士指出。

今日盘初台币实质交易区间在29.92-29.98，上日台币实质交易区间主要在29.90-29.93。他们认为，今日实质交易区间将在29.90-30。

美元周一开局疲软，上周稍晚亦曾滑落，因投资者了结部分获利，但分析师仍然预期美元长期上行趋势保持完好。本周交投或震荡，因全球许多市场周三都因圣诞节假期休市，导致流动性锐减。日本金融市场周一因天皇生日休市。

当地时间10:15，交易员观察市场最新动态：

--韩元 在1,061.1 ，上日收在1,061.2

--台股 盘初升0.62%报8,460.27点。

交易员预测今日集中交易区间：

--29.9-30.0

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