《交易视点》中国本周资金面或转宽，然不确定性高宜先观望--广发银行

路透上海12月23日 - 中国广发银行最新报告认为，本周资金面继续左右市场，久违的财政存款能否投放关系到资金面是否能宽松下来，宽松的概率较大。

但综合来看，建议周初先保持观望，不要立刻做出方向选择，因为政策的不确定性较大。

**财政存款可能投放**

具体来看，之前极度紧张的资金面本周有望缓解，传说中的财政存款很可能开始投放，虽然很可能比预期的2万亿少很多，但即便只有几千亿规模，也能极大缓解目前的状况。另外央行逆回购重启概率较大，这将缓解市场的紧张情绪。R007将从目前7%的高位回落至5%左右。

债券利率在上周利率并未大幅上涨，所以当资金宽松时，也不可全力追涨，收益率并不会下降多少。不过，IRS走势可能跟债券有所区别。以目前的fixing水平和后期下降速度的判断，IRS利率依然会在fixing以下，或持平。操作上，建议IRS观望为主，因为政策和资金面变动的偶然性很大。债券可以保持仓位，短端品种相对长端来说更好。

上周，资金面说紧就紧，整个银行间市场的资金状况一片狼藉，交易前台和大额支付系统多次延时，保证少数机构流动性安全。期间QE退出计划宣布，更加剧了紧张局面。另一方面，掌管流动性全局的央行此次依然是“铁面无私”，并未采取公开逆回购等注入资金的手段。而是在周四下午通过微博发布其采取SLO措施的消息。很明显的是，这完全不能缓解市场对资金的渴望，之前被寄予厚望的财政存款迟迟未见踪影。

这一幕颇有点“620”的感觉，不过多数“饱经风霜”的市场成员们适应了很多，债券和IRS利率并未出现6、7月份时期的飙升行情。国债大约上行10bp，金融债上行约15bp，repo IRS短端上行25bp，长端上行15bp，曲线平坦化。

上周资金面非常紧张，R007大幅飙升至7.8%左右。如此高位已经是6月份以来的最高点。并且央行继续停止逆回购，令市场缺钱的同时，心态也大受影响。QE退出的消息无疑是雪上加霜。究其原因，我们发现除了缩减SLF规模之外，似乎看不到资金大规模流出银行间的迹象。从央行的操作我们可以看到，其认为机构备付可以支撑。并且后期的财政存款会有效缓解资金紧张，同时央行也放出了准备随时进行SLO操作的信号。

本周，预计逆回购会重启，同时财政存款投放越来越近，对资金面有所帮助。上周R007接近8%的水平，R014最高成交价高达12%，这明显不是央行愿意看到的。央行的干预可能公开逆回购，可能是SLF，可能是SLO等。如果资金面这种极度紧张状态下度过年末，对中国银行间资金市场这个非常成熟的市场来说是很不合理的。

**建议回避债券**

上周债市收益率受到资金收紧的影响。利率单边上涨，债券和IRS利率并未出现6、7月份时期的飙升行情。国债大约上行10bp，金融债上行约15bp。相比6月，机构虽然借钱困难，资金利率飙升，但我们认为，对债市来说，更多机构开始认为收益率绝对水平已经较高，尤其是短端。现在这个阶段，不论是债券还是IRS利率，都有些高处不胜寒，造成二级市场上下波动幅度大，市场薄。

本周开始，资金面会继续紧张状态，但我认为比上周有所缓解。债券利率保持震荡的可能性最大，毕竟资金利率水平太高。建议适当回避债券，或者保持一定短端仓位。长端品种要小心。

上周IRS利率飙升，无疑是资金面的影响。当然这次相比6月份，市场矜持了许多。Repo IRS全周上行15-25bp，曲线平坦化。短端上行明显，pay side的carry丰厚。当然，市场矜持的原因，主要是机构在观察央行动向。毕竟如此高的回购利率并不是央行希望的，年底前保持这种季度紧张状况，并不符合央行的货币政策目标。所以，市场并没有进一步推高IRS。

本周，根据上文分析，资金面会继续保持偏紧状态，但好于上周。回购利率会略有回落，预计仍会超过IRS水平。如果央行开始维稳，加上财政存款投放，那么资金宽松会超过市场预期。综合来看，建议周初先保持观望，不要立刻做出方向选择，因为政策的不确定性较大。(完)