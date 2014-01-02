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货币新闻 | 2014年 1月 2日 星期四 10:06 BJT

台湾数据：12月汇丰制造业PMI为55.2，创32个月高位

路透台北1月2日 - 以下为汇丰台湾12月制造业采购经理人指数(PMI)数据：

2013年12月 2013年11月

55.2 53.4

**12月PMI值为55.2，创下2011年4月以来的最强纪录，当月PMI值为58.2。

**12月制造业新订单中，海外订单连续四月扬升，且增速创下2011年4月以来的最快。逾23%的受调者表示新订单来自海外，主要来自中国、日本以及美国。

**12月聘雇规模创连续七个月增加，因企业持续扩张。不过工作增加的幅度则创8月以来最低。

附注:PMI乃综合指标，旨在以单一数值反映制造业的景气状况.PMI数值若高于50.0，表示营运状况有改善，若低于50.0，则表示恶化。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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