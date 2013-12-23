台湾债市：10年债盘初殖利率随美债微跌，静待财政部明年发债计划

路透台北12月23日 - 台湾指标10年公债102/10 殖利率周一盘初微跌。由于年末预备封关的气氛浓厚，加以市场静待下午财政部公布明年发债计划，市场交投持续低迷，主流券殖利率料在既有区间狭幅盘整。
公债交易员指出，美国指标10年期公债殖利率在连两日走扬后已稍见回落，显然美国量化宽松(QE)温和退场对市场的影响略为钝化，10年券102/10早盘殖利率亦随美债微跌；至于国内变数部分，台债从月初发行新券后迄今都缺乏新筹码释出，因此市场关注明年发债计划出炉。
“通常发布后紧接着就会推出第一档，若是5、10年券就会反应比较热络。”一位票券商交易员说。
美国中长期公债价格上周五攀升，因收益率(殖利率)接近近期区间的高端吸引买家入市，且市场适应美国联邦储备理事会(FED/美联储)将从明年初开始缩减购债的事实。指标10年期公债价格 攀升11/32，收益率报2.89%。
观察市场最新动态：
* 美债10年券殖利率上日微跌，亚洲盘当前报2.88-2.89%附近
* 10年券殖利率102/10跟进微跌，交易量则仍显低迷
* 五年券102/11至10:36才出现首笔交易
* 年底前交易意愿仍显低落，市场关注盘后公布的明年发债计划
预估指标公债今日主要交投区间：
* 10年公债102/10：1.63-1.66%
* 五年公债102/11：1.03-1.06%
本地时间10:35时最新报价：
* 102/10期10年公债殖利率跌0.95基点报1.6425%
* 102/11期五年公债殖利率升0.60基点报1.0550%
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(记者 詹静宜；审校 张喜良)