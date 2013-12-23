《焦点》今年对冲基金再次在股市强劲上扬时败下阵来

路透12月23日 -

**赢家和输家**

不过仍有一些基金表现突出。

路透观察到的数据显示，Lansdowne Partners规模100亿美元多空股票基金至12月中为止上涨33.3%，受助于其主要持股之一莱斯银行集团 ，在此同时Egerton Capital的主要基金上涨23.5%。

熟悉该产业的投资人表示，主要投资于信贷的基金表现也优于传统投资。高收益债券基金的回报率介于8-10%。

此外，全球宏观基金经理人则面临掌握央行政策变化的困难；宏观基金经理押注全球经济的变化，且是该产业中最为著名的一群。

Caxton Associates及Moore Capital等押注日央行货币政策将导致日圆巨贬的基金经理人录得了两位数的获利，而另一方面随着美国即将缩减每月850亿美元购债规模，其他基金理人则发现其例行的美债押注难以赚钱。

此外，电脑程序驱动基金再度度过难堪的一年，因市场缺乏明确趋势；这类基金的主要操盘手为数学家，运用复杂的运算法试图抢占市场先机。

随着市场波动性下滑，而主要油品及铜市波动率维持在低档，交易商因而难以从中获利，商品基金也因此连续第三年呈现下滑。

Newedge数据显示，虽然商品基金平均仅下滑4.3%，最大也最知名的业者Clive Capital决定在9月金盆洗手。

**新资金不断涌入**

尽管表现相对差劲，投资人持续将资金投入对冲基金。

eVestment本周发布报告指出，11月底之前的资金净流入超过710亿美元，几乎是去年同期的两倍。再加上操作绩效，对冲基金产业管理资产规模已经扩增至2.8万亿(兆)美元，较历史高点低3%。