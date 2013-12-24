《香港重要政经日程》--12月24日-1月2日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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==================今日重要政经消息==================
*12月24日（周二）
16:15 中华包装公布香港上市计划记者会。
================== 近期重要政经消息=================
12月25日（周三）
-- 圣诞节公众假期。
12月26日（周四）
-- 圣诞节翌日公众假期。
12月27日（周五）
-- 中国人保 在中国举行股东特别大会。
12月30日（周一）
-- 公布11月进出口数字。
--10:00 俄铝 股东特别大会。
--10:00 中国新城镇 股东特别大会。
--10:00 康师傅 在中国举行股东特别大会。
--10:30 天喔国际 股东特别大会。
--10:30 超大现代 股东特别大会。
--11:00 北京建设 股东特别大会。
--11:00 新奥能源 股东特别大会。
--11:00 香港电视 股东周年大会。
12月31日（周二）
-- 公布11月份M-3货币供应。
-- 公布11月份外汇基金总资产。
--09:00 中国家居 股东特别大会。 --09:30 汉能太阳能 股东特别大会。
--10:00 国泰航空 股东特别大会。
--11:00 港机工程 股东特别大会。
--11:00 贸易发展局分析圣诞销情记者会。
1月1日 （周三）
-- 元旦公众假期。
1月2日（周三）
-- 公布11月份零售销售数字。
*-- 合和公路基建 公布中期业绩。
--13:00 金山软件 在中国举行股东特别大会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。