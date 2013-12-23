《HOME专栏》铝产量的两极化世界：中国vs非中国

**增产**

中国业者和其他地区产商一样受到价格及利润压力的影响。

落后产能陆续关停。但由于地方政府补贴亏损工厂的陋习未除，关停数量可能原本应该还要更高。

不过今年真正改变情势的因素，在于中国西北省份的新建产能提高产量，特别是在新疆，当地的新一代炼铝厂利用廉价煤电优势，将中国全国铝产量进一步推升。

除了钢铁之外，铝也是中国政府产能过剩行业名单上的熟面孔，产能过剩问题严重，亟需进行重整。

中国国务院10月时出台指导意见表示，将加快建立和完善以市场为主导的化解产能严重过剩矛盾长效机制，引发中央与地方政府长期角力的最新冲突。

现在已经传出一些对钢铁业实施更严格环保限制的报导，特别是针对北京附近的钢铁厂。

不过从过去几个月产量上升趋势的力道看来，对于中国电解铝企业的影响，目前为止似乎微不足道。

中国电解铝行业真正的弱点在于对进口铝土矿的依赖，特别是印尼铝土矿。

印尼即将实施的未加工矿石出口禁令，或许可能会对相关的中国冶炼商造成影响，但短期内应该没事。

目前普遍的看法是，中国买主已经在印尼禁令1月15日生效之前囤积库存，而且也已经开始物色其他原料渠道，特别是澳洲、印度及几内亚。

**威胁及紧张关系**

话说回来，至少中国同样也是铝用量成长最快的国家，而且至少目前为止，过剩产量大多留在中国国内。

至少原铝是如此。

中国仍然呈现少量的铝净进口，主要是由于原铝出口税高达15%，以及对于进口金属加工业者提供赋税优惠待遇。

这也是为什么美铝董事长克莱因菲尔德形容中国铝业存在于另一个平行的宇宙，与中国以外的世界各行其是。

这种看法忽视了中国铝产品稳定出口的现象。

今年1-10月中国铝产品净出口216万吨，是不算小的数字。

要轻描淡写的话，最多只能说中国铝产品出口没有任何明显加速情况。这个数字比去年上升14%，但大致和2011年水准相当。

但最大的危险在于，随着中国国内市场愈来愈难消化西北省份正在增产的新产量，中国的铝产品出口将开始加速。

而在中国以外的全球地区，随着减产效应开始展现，明年可能转而形成供给缺口。

这个供给缺口还不足以拉低残留库存的高水位，但却足以吸引中国出口业者加紧输出。

中国铝产量快速升高，以及中国以外地区产量稳定下滑，这两股趋势之间肯定存在一种紧张关系。