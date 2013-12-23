《焦点》对冲基金虎视眈眈澳洲农矿产业的不良债权

安永会计师事务所的Smith说，对冲基金感兴趣的，大多是营业额在2,500万至2亿澳元之间的中型企业，而且是以取得控股股权为目标。

新入主的投资者运用超越一般银行思惟的较高风险方式，重组资产负债表来创造价值，这些方式包括把减值债务转为股权的债转股交易。

“一旦他们拥有一家公司的股权或债权，他们就可以开始影响公司经营。”安永的Smith说。

如果资产表现一如预期的好转，不良债权投资人通常可以预期报酬率达到10-15%。

一位交易商估计，今年澳洲不良债券市场的换手量面值约有80亿澳元。

对冲基金也着眼于这个市场的另一块大饼--银行所持有的减值贷款资产。分析师估计，澳洲银行业所持有的不良债权可能达200亿至400亿澳元。

市场盛传，为了使资本解套，以因应更严格的国际资本及流动性规范，澳洲主要银行最快可能在明年初开始出脱不良贷款。

“如果有一家银行开始动，其他同业料将跟进，”Herbert Smith Freehills律师事务所合伙人John Nestel说。

银行不太愿意出脱减值贷款，不希望因为把这类贷款转让给不良债权投资者，而背上放弃与客户关系的恶名。

“银行业者没办法永远抱着这些债权，如果客户无法找出偿债的对策，这种解决方法就变得有必要，”企业改造公司Vantage Performance执行董事Michael Fingland指出。