台湾债市：RP利率持稳，投信端资金仍偏松

路透台北12月23日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周一持稳。由于年底券商间资金缺口并不大，加以寿险、投信端资金仍显充裕，RP利率维持在既有区间，年底前将持续关注投信端资金赎回情况。

市场人士指出，年底前券源落点少，券商间资金缺口也不大，成交以到期续做为主，而投信端资金稍显分配不均，不过大部分投信今日资金仍偏宽裕，感受不出投信端年底赎回压力所带来的资金紧缩效应，预计30-31日才会较为显着。

“现在资金缺口小，投信及寿险客户端钱又多。”一位证券商交易员称。

此外，有大型票券商提及，目前市场多数倾向不收年内的钱，而投信端资金又需要承作年内券源，以因应年底的赎回压力，因此投信端资金出现短钱的配置压力，令年内公司债RP利率区间低位略较上日走跌。

证券商新历年前后天期公债的附买回利率成交大区间在0.57-0.58%，极短天期见0.56%少量承作；一个月内公司债RP利率主要交投在0.67-0.68%，以上利率大致与上日相同。

票券商新历年前公债的附买回利率成交在0.45%附近，日前同报价皆未能成交；公司债RP利率年内则见0.50-0.56%，区间低位较上日走跌，跨新历年主交投则在0.50-0.58%。