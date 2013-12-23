中国汇市：人民币即期早盘陷狭幅整理，疑干预购汇盘在6.07出没限制波动

* 人民币早盘在不及10个点子内波动

* 临近年底客盘需求渐冷

* 疑似干预仍守住6.07元关口

路透北京12月23日 - 人民币兑美元即期 周一早盘陷于窄幅波动。中间价小幅走坚，不过因6.0710附近仍有疑似干预的大行购汇出现，使得即期缺乏升值空间，仅围绕上日收盘价做6个点子的窄幅波动。

交易人士并表示，临近年底客户交易需求有所降温。上海一外资行交易员表示，今天感觉两边（结汇和购汇）的客盘都比较少，短期还是关注年底前干预会不会持续。

“如果干预不守6.07那可能还会有一小波升值吧，毕竟年底购汇需求还是比较少，大家都想拿着人民币过年。”他说。

北京时间12:16，人民币兑美元即期报6.0714元，上日收报6.0713元。今日人民币兑美元中间价 为6.1161元，上日中间价为6.1196元。

全球汇市方面，在缺少新刺激因素的情况下，美元、欧元和日圆周一在亚洲市场几无变动，日本假期令年末交投清淡的市场流动性进一步减少。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1360/90，上日尾盘为6.1355。

北京时间12:17，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0690/13元，上一交易日尾盘报6.0670元。