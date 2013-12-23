台湾央行：促请银行审慎办理工业区土地抵押贷款

路透台北12月23日 - 台湾央行周一称，已邀请台银等八家拨款金额较大的银行了解工业区土地抵押贷款业务，促请银行办理此类贷款及融资应落实风险控管。这显见央行对银行房地产相关放款仍相当审慎。

央行表示，今年1-10月的工业区土地抵押贷款拨款金额较2012年大幅成长五成，且工业区土地价格3-9月上涨4.17%，涨幅超过住宅、商业区，因此作出上述要求。

〞工业区土地价格涨得蛮多，...应该更审慎一点。〞央行一位不愿具名的官员称。

央行并表示，针对不动产授信的审慎措施中并未将工业区土地纳入管制，主要为避免影响有实质建厂需求厂商之资金调度。

央行请银行落实风险管控，主要在融资时应请借款人检附兴建或开发计划及相关财务资料，证明抵押土地确依借款人计划使用，并承贷行核实评估。

此外，银行也应请借款人切结抵押土地于一定期间内动工兴建或开发；违反切结事项者，承贷行宜逐步收回贷款并提高贷款利率；拨款后宜切实办理贷放后覆审工作，落实借款人承诺事项。

为抑制房价过分飙涨，台湾央行在2012年6月时针对高价住宅贷款采取了针对性审慎措施；此前也针对台北市、新北市的部分区域进行了选择性信用管制措施。