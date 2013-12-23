中国债市动态：现券走势平稳IRS涨幅明显，流动性困局令市场预期难乐观

路透上海12月23日 - 中国银行间现券市场周一早盘收益率变动不大，但IRS涨幅较为明显。交易员表示，早间除七年期国债成交略多以外，现券表现整体较为平淡，流动性紧张局面此前已有一定反应，继央行出手SLO后，后市格局趋于复杂，方向仍不明朗，现券走势愈发扑朔迷离。

中国银行间货币市场七天回购 早盘最新报8.9064%，较上日上涨近70bp(基点)，14天期限品种则涨幅超150bp。

“七年国债成交的多点，其他金融债没怎么动，前几天(收益率)涨了不少了，现在涨不动了。”上海一银行交易员称，央行虽SLO了但是资金面能撑多久很难说；此外，IRS短端品种上涨较多，一年期品种一度达5.15%高位。

“资金面怕是撑不了三天吧，”华北一银行交易员表示，市场对未来的预期也都不乐观，毕竟年底了，也宽松不到哪里去。

面对近期出现的资金困局，中国央行果断伸出援手“输血”。央行周五晚间在其官方微博表示，针对今年末货币市场出现的新变化，央行已连续三天通过SLO(短期流动性调节工具)，累计向市场注入超过3,000亿元人民币流动性。

而中国广发银行最新报告认为，本周资金面继续左右市场，久违的财政存款能否投放关系到资金面是否能宽松下来，宽松的概率较大。但综合来看，建议周初先保持观望，不要立刻做出方向选择，因为政策的不确定性较大。

“债券利率保持震荡的可能性最大，毕竟资金利率水平太高。建议适当回避债券，或者保持一定短端仓位。长端品种要小心。”报告称。

剩余期限约6.82年的固息国债130020券最新报价 为4.6299%/4.5500%，上交易日末笔为4.6500%/4.5500%。