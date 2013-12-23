中国电信：10家企业移动转售业务将获批，以促民间资本入电信业--工信部

路透北京12月23日 - 中国工业和信息化部部长苗圩周一表示，明年工信部将深化重点领域改革，鼓励引导民间资本进一步进入电信业，近日即将批复10家企业开展移动转售业务。

苗圩在工信部发布会上介绍，工信部今年重点推出了民间投资在移动通信转售业务试点方面的工作，截止目前，工信部共收到正式申请10份，首批移动通信转售业务的试点批准将于年内下发。

“这预示着我们民营企业进入基础电信领域已经有了实质性的进展。下一步我们还将继续研究进一步扩大民营企业参与基础电信领域的相关工作。”他表示。

移动通信转售业务是指从拥有移动网络的基础电信业务经营者购买移动通信服务，重新包装成自有品牌并销售给最终用户的移动通信服务。工信部于今年5月正式展开移动通信转售业务试点工作。

据发布会新闻稿，工信部明年将深化行政审批改革，到2014年底前该部行政审批项目取消或下放17项，占全部审批项目的三分之一以上；还将推进军工企业股份制改造和军工科研院所改革，引导优势民营企业进入军品科研生产和维修领域。

在企业兼并重组方面，苗圩表示，鼓励促进企业兼并重组，一定要防止出现过去计划经济年代里政府这只手强有力的作用，甚至很多所谓的“拉郎配”，而应为企业兼并重组创造一个相对好的环境、相对好的条件。

他称，在处理企业兼并重组过程当中一些财税金融的政策支持上，政府要给予一定完善，如企业兼并重组评估以后，升值部分可以不再征收企业所得税；借鉴国际资本市场闪电融资的方式，为企业兼并重组提供便利。