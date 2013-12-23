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货币新闻 | 2013年 12月 23日 星期一 14:35 BJT

表格: 中国11月精炼铜、原铝及未锻压镍等基本金属商品进出口数据一览

路透北京12月23日 - 以下为中国海关最新公布的中国11月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览
（单位均为吨):
                                11月         同比%      美元/吨          年初迄今        同比%
 进口:
 精炼铜                       328,907        31.22      7,369.96        2,893,421        -8.53
 原铝                          38,291       202.94      2,037.95          295,422       -41.39
 未锻压镍(精炼镍+合金)         10,588       -26.63     14,431.76          153,968         7.72
 精炼铅                            20       -90.38      3,131.05              693       -89.28
 精炼锌                        73,744        91.05      2,009.69          562,999        26.04
 锌合金                        11,626         11.2      2,205.67          114,994        -5.48
 精炼锡+锡合金                    905        -70.1     22,500.92           13,582       -53.58

 出口:
 精炼铜                        22,878         9.07         7,402          268,295         7.95
 原铝                           6,082       -33.81      2,176.78           92,310        -22.4
 精炼铅                         2,236       969.63      2,100.64           19,291       996.79
 精炼锌                           216        16.55      1,999.16            3,406       -43.28
 未锻压镍(精炼镍+合金)          5,861        -4.13     18,008.75           44,914        45.78
 精炼锡+锡合金                    168       318.98     25,474.38            2,526        85.01

  浏览各种表格请分别点选：能源  金属 农产品 
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.

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