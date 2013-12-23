表格: 中国11月精炼铜、原铝及未锻压镍等基本金属商品进出口数据一览

路透北京12月23日 - 以下为中国海关最新公布的中国11月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览
（单位均为吨):
11月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%
进口:
精炼铜 328,907 31.22 7,369.96 2,893,421 -8.53
原铝 38,291 202.94 2,037.95 295,422 -41.39
未锻压镍(精炼镍+合金) 10,588 -26.63 14,431.76 153,968 7.72
精炼铅 20 -90.38 3,131.05 693 -89.28
精炼锌 73,744 91.05 2,009.69 562,999 26.04
锌合金 11,626 11.2 2,205.67 114,994 -5.48
精炼锡+锡合金 905 -70.1 22,500.92 13,582 -53.58
出口:
精炼铜 22,878 9.07 7,402 268,295 7.95
原铝 6,082 -33.81 2,176.78 92,310 -22.4
精炼铅 2,236 969.63 2,100.64 19,291 996.79
精炼锌 216 16.55 1,999.16 3,406 -43.28
未锻压镍(精炼镍+合金) 5,861 -4.13 18,008.75 44,914 45.78
精炼锡+锡合金 168 318.98 25,474.38 2,526 85.01
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注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
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