《香港已公布新股发行上市日程表》--12月27日

全球能源：卡塔尔重启全球最大气田开发，取消已执行12年的禁令
路透多哈/千叶4月4日 - 全球最大液化天然气(LNG)开发商--卡塔尔石油公司的执行长Saad al-Kaabi周一称，卡塔尔已取消之前自行施加的针对开发全球最大天然气田的禁令，因预期竞争将加剧。
路透香港12月27日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2013年以来已在香港交易所上市公司一 览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 12/16-19 雅高矿业 3.33334 8.83* 2.65* 12/30 美银美林 12/16-19 工盖有限公司 1.6 0.8 0.5 12/30 大唐域高 11/29-12/6 M&G化工 23.53 38.8-45.9 1.65-1.95 不予进行 中信证券 6/28-7/4 中国金凤凰 2.8 2.8-8.4 1-3 不予进行 国泰君安 6/6-11 合和香港房地产 3.4 52.02-60.52 15.3-17.8 不予进行 中银国际和瑞信 5/20-23 万都中国 2.434 16.55-20.9 6.8-8.6 押后 德银 2013年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 ------------------------------------------------------------------------------------- 12/20 光大银行 3.98 202.2 跌2.8% 中金、瑞银、摩根士丹 利和光大证券 12/20 创意家居 1.8 6.48 升5% 国泰君安 12/20 富贵鸟 8.81 11.7 升0.34% 中信证券 12/20 龙光地产 2.1 15.75 升2.4% 麦格理 12/20 东江集团 1.25 2.5 跌0.8% 招商证券 12/19 福寿园 3.33 16.65 升44.7% 花旗 12/19 康臣药业 4.36 10.9 升12.4% 中银国际 12/19 海螺创业 13.56 35.9 升23.9% 德意志 12/19 环亚智富 3.59 4.5 升28.7% 大和 12/19 嘉里物流 10.2 22 升0.2% 中银国际、花旗、汇丰 和摩根士丹利 12/12 信达资产管理 3.58 190.4 升25.7% 美银美林、瑞信、高盛 、摩根士丹利 12/12 秦皇岛港股份 5.25 43.6 跌6.3% 花旗、中金、汇丰 12/12 信义光能 不适用 不适用 升20%^ 花旗 12/12 金天医药 2.91 14.55 跌18.6% 摩根士丹利 12/11 时代地产 3.6 15.5 跌1.4% 瑞银和海通国际 12/11 怡益控股 1.2 0.6 升6.7% 瑞穗 12/11 益华百货 1.4 1.26 升5.7% 新华汇富 12/9 东鹏控股 2.94 7.33 跌8.2% 高盛 12/6 威雅利电子 介绍上市 不适用 升10.6%^ 八方金融 12/6 华禧控股 1.35 1.01 升11.1% 海通国际 12/5 中国美东汽车 1.8 4.5 跌4.4% 建银国际 12/4 金邦达宝嘉 5.39 10.78 升26% 中银国际和申银万国 12/3 eprint集团 0.78 0.978 跌7.7% 信达国际 11/29 凤凰医疗 7.38 14.8 升35.5% 德银和高盛 11/27 永盛新材料 1.18 1.18 升2.54% 海通国际 11/26 原生态牧业 2.7 33 跌3.7% 瑞信、中信建投、麦格 理 11/13 中国集成金融 2.68 2.68 升4.85% RaffAello和第一上海 11/12 徽商银行 3.53 92.2 升1.98% 中信证券、瑞银、摩根 大通、摩根士丹利和中 银国际 11/12 博雅互动 5.35 9.9 升13.8% 瑞信 11/8 普华和顺 3.18 12.72 升10.4% 摩根士丹利 11/6 重庆银行 6 42.5 跌0.17% 高盛 11/6 Mega Expo 1.33 0.8 升6.8% 铠盛 11/5 中国先锋医药 4.1 13.7 跌6.3% 瑞银 11/1 中国赛特集团 1.03 4.12 跌4.9% 星展亚洲和金英证券 10/31 景瑞控股 4.45 13.95 跌1.12% 德银和瑞银 10/31 毅德国际 2.15 16.5 持平 瑞银和摩根士丹利 10/28 中国汇融金融 2.18 8.18 持平 瑞银 10/28 卡宾服饰 2.53 4.4 升2.8% 美银美林和建银国际 10/16 毅信控股 0.93 0.93 升17.2% 丰盛融资 10/11 万嘉集团 介绍上市 不适用 跌32.5%^ 大有融资 10/11 中国绿岛科技 0.8 0.8 升15% 安信国际 10/11 巨星国际 1.38 1.55 升14.5% 海通国际 10/7 耐世特 2.8 20.2 跌8.2% 中银国际和摩根大通 10/3 云游控股 51 16 升32.4% 摩根士丹利和摩根大通 10/2 香港信贷 1.03 1.03 持平 卓亚 9/27 辉山乳业 2.67 101.1 跌3% 德银、高盛、汇丰和瑞 银 9/25 中滔环保 1.48 5 跌10.1% 中银国际 9/25 国际家居 2.81 6.07 升6% 中银国际 9/17 天喔国际 3.15 15.75 升16.5% 德意志和汇丰 9/12 利福地产 1.98 1.65 升7% 法国巴黎和百德能 8/15 通力电子 不适用 不适用 升11.7%^ 法国巴黎和金英 8/9 佳明集团 1.11 1.11 持平 信达国际 7/12 当代置业 1.49 6 持平 大和 7/12 中国铝罐 1 1 升32% 申银万国 7/11 智美控股 2.11 8.4 跌1.9% 中银国际 7/11 港大零售 2.13 1.07 持平 兴业侨丰融资 7/10 开元产业 3.5 6.76 升0.6% 摩根士丹利和渣打 7/9 中国擎天软件 1.45 4.35 跌3.4% 招银国际 7/5 金彩控股 0.82 0.66 升3.7% 第一上海 7/5 励骏创建 2.35 22 升2.1% 里昂 7/2 优库资源 1.3 4.88 跌6.9% 光大证券 6/26 英达公路再生科技<6888. 2.43 6.3 升4.9% 中信证券和国泰君安 HK> 6/13 五洲国际 1.22 13.9 升5.7% 交银国际和麦格理 6/13 和谐汽车 6.08 16.7 跌16.1% 高盛和中金香港 5/30 朗廷酒店投资 5 42.6 跌%9.2 汇丰、德银、花旗 5/23 中石化炼化工程<2386.HK 10.5 139.4 跌0.38% 中信证券、摩根大通和 > 瑞银 5/22 银河证券 5.3 83 升6% 中国银河国际、高盛、 摩根大通 3/19 永利地产 不适用 不适用 跌11.3%^ 创越融资 3/13 新晨动力 2.23 7 跌2.7% 美银美林 3/12 霭华押业 0.98 0.98 升33.7% 信达国际 3/6 百勤油服 3.28 8.2 升26.8% 建银国际 2/5 时计宝 1.35 8.1 升2.2% 星展和联昌国际 2/5 荣阳实业 4.13 12.39 跌13.1% 汇丰和摩根大通 1/31 中铝矿业 1.75 30.9 跌6.3% 摩根士丹利、法国巴黎 资本、中金和渣打 1/23 滉达富控股 1.5 0.9 升10.7% 联昌证券 1/16 金轮天地 1.68 7.56 升21.4% 法国巴黎资本 1/15 迅捷环球 0.82 1.23 升39% 信达国际 注: 1. *代表新增或已更新内容。 2. ^由于公司以介绍形式上市,故首日变幅以当天开盘价计算。(完) 浏览其他香港新股新闻，请点选 (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透多哈/千叶4月4日 - 全球最大液化天然气(LNG)开发商--卡塔尔石油公司的执行长Saad al-Kaabi周一称，卡塔尔已取消之前自行施加的针对开发全球最大天然气田的禁令，因预期竞争将加剧。
路透首尔4月4日 - 韩国韩元 周二盘中小幅走软，在美中本周峰会前避险情绪弥漫，且俄罗斯圣彼得堡地铁发生的爆炸事件也打压市场信心。 现代汽车 股价下跌2.6%，起亚汽车 跌近1%，此前消息称，现代汽车和起亚汽车削减在中国的生产，因外交关系紧张以及当地品牌的竞争。 市场人士的焦点仍放在美国总统特朗普和中国国家主席习近平本周稍后的会晤。若提及对朝鲜(北韩)的战略，可能对韩国市场有影响。 0319GMT，韩元兑美元 报1,117.8，较周一收盘价1,115.3下跌0.2%。 “韩国市场需要从特朗普和习近平会晤中弄清楚的是，他们是否针对朝鲜导弹问题提出任何切实行动，”新韩银行外汇分析师Paik Seokhyun表示。 Paik称，暗示对朝鲜采取强硬政策的任何言论都有可能引发地缘政治紧张，并打压韩元走贬。 特朗普周日坚持有可能利用贸易作为确保中国在朝鲜问题上合作的砝码，并暗示如有必要，华府可能单独应对朝鲜的
* 美元兑日圆触及一周低位，美债收益率触及一个月低位 * 欧元兑美元涨势减缓，因德债收益率下滑 * 澳元静候澳洲央行利率决定，以寻找短期线索 路透东京4月4日 - 美元兑兑避险货币日圆周二走软，因避险情绪在更广泛的市场扩散。 本周投资者冒险意愿受到诸多因素的打压，其中包括美国总统特朗普将与中国国家主席习近平会晤，以及俄罗斯发生疑似自杀式炸弹袭击等。 “美元兑日圆因利差因素而承压，美债收益率滑落至一个月低点，华尔街对表现良好的数据未予理会，”巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota称。 美元延续隔夜跌势，兑日圆 跌0.2%至110.660，之前曾触及一周最低位110.480。 “负面情绪盖过了其他因素的影响，例如正面经济数据，这本来应该会支持美元，”Brown Brothers Harriman驻东京的资深汇市策略师Masashi Murata说。 “很难查明负面情绪的由来，但在围绕特朗普政府的担忧缓解之前，这种情绪不会消失。而这种情况在中美首脑会晤前可能不会出现。”