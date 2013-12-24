台湾已公布经济指标--2013/12/24

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 *工业生产(y/y) 11月 -0.12% +0.61% r 1/23 -- *季调失业率 11月 4.15% 4.17% 1/22 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 +0.67% 0.64% 1/6 -- 外汇存底(亿美元) 11月底 4,155.59 4,156.01 1/6 -- 商品出口(y/y) 11月 0.0% -1.5% 1/7 -- 商品进口(y/y) 11月 -0.5% -2.8% 1/7 -- M2货币总计数(y/y) 10月 +5.99% +5.54% 12/25 -- 外销订单(y/y) 11月 +0.8% +3.2% 1/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第三季 +149.1 +140.0 r 2/20 -- 国际收支(亿美元) 第三季 +26.1 +38.8 2/20 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第三季统计 +1.66% +2.69% r -- -- 值 重贴现率(%) 9月26日 1.875% 1.875% 12/26 -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。