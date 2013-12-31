中国公开市场：央行11月进行总额700亿元SLO操作，利率4.70%

路透北京12月31日 - 中国人民银行周二公告称，在11月18日进行了一笔总额700亿元短期流动性调节工具（SLO）操作，期限三天，中标利率为4.7%。

今年10月，中国央行曾分别进行了两笔两天期SLO操作，中标利率4.5%，总额590亿元人民币，为央行创设SLO后首次进行操作。

央行12月20日通过官方微博表示，已连续三天通过SLO(短期流动性调节工具)，累计向市场注入超过3,000亿元人民币流动性。但未正式公告细节。

2013年1月，立足现有货币政策操作框架并借鉴国际经验，中国人民银行创设了短期流动性调节工具（Short-term Liquidity Operations,SLO），作为公开市场常规操作的必要补充，在银行体系流动性出现临时性波动时相机使用。

SLO主要功能是满足金融机构期限较长的大额流动性需求。对象主要为政策性银行和全国性商业银行。期限为1-3个月。利率水平根据货币政策调控、引导市场利率的需要等综合确定。常备借贷便利以抵押方式发放，合格抵押品包括高信用评级的债券类资产及优质信贷资产等。（完）

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