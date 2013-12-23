版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 23日 星期一 16:15 BJT

全球金市：金价在1,200美元附近徘徊，市场仍忧心美国缩减政策后续影响

“然而由于值年底假期期间，因此上档空间有限，目前在接近1,200美元交投，若跌破这个水准，市场人气或许再度转为偏空。”

0744GMT，现货金 微升0.02%，报每盎司1,202.90美元。上周五金价上涨1%，因在之前三个交易日跌掉4%后市场回补空仓。

上周价格跌向1,200美元后，亚洲实货需求增加，但需求仍不如今年稍早价跌时的水准。

上海黄金交易所99.99%纯金黄金合约周一成交为14.83吨，低于周四曾触及的两个月高点。

--------------------------0744GMT---------------------

价格 变动 涨跌% 年初迄今

涨跌%

现货金 1202.9 0.26 0.02 -28.17

现货银 19.41 0.04 0.21 -35.9

现货铂金 1332.6 5.2 0.39 -13.19

现货钯金 697.3 1.55 0.22 0.77

COMEX期金 1202.2 -1.5 -0.12 -28.26

COMEX期银 19.435 -0.018 -0.09 -35.88

汇率

欧元/美元 1.3688

美元指数 80.454

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦/张若琪 审校 石冠兰/艾茂林)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐