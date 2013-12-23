全球金市：金价在1,200美元附近徘徊，市场仍忧心美国缩减政策后续影响

“然而由于值年底假期期间，因此上档空间有限，目前在接近1,200美元交投，若跌破这个水准，市场人气或许再度转为偏空。”
0744GMT，现货金 微升0.02%，报每盎司1,202.90美元。上周五金价上涨1%，因在之前三个交易日跌掉4%后市场回补空仓。
上周价格跌向1,200美元后，亚洲实货需求增加，但需求仍不如今年稍早价跌时的水准。
上海黄金交易所99.99%纯金黄金合约周一成交为14.83吨，低于周四曾触及的两个月高点。
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价格 变动 涨跌% 年初迄今
涨跌%
现货金 1202.9 0.26 0.02 -28.17
现货银 19.41 0.04 0.21 -35.9
现货铂金 1332.6 5.2 0.39 -13.19
现货钯金 697.3 1.55 0.22 0.77
COMEX期金 1202.2 -1.5 -0.12 -28.26
COMEX期银 19.435 -0.018 -0.09 -35.88
汇率
欧元/美元 1.3688
美元指数 80.454
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
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(编译 洪曦/张若琪 审校 石冠兰/艾茂林)