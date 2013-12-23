《交易视点》明年中国利率产品投资谨慎不悲观--中信证券

路透北京12月23日 - 中国中信证券最新发布的2014年度利率市场投资策略报告认为，增长相对平稳、通胀先升后降将是明年基准情景假设的基本面主线，对配置型机构而言，由于增长趋于平稳，通胀抬升压力减小，配置时间窗口基本形成，其中金融债品种具备一定的相对价值优势，但考虑到资金利率短期内仍将维持高位，不建议重仓参与。

对交易型机构而言，尽管利率产品收益率顶部基本形成，但由于货币政策尚未转向，金融机构去杠杆的进度以及央行的合意水平尚不确定，建议保持谨慎、伺机而动。

**基本面：增长和通胀温和下行**

在中央坚持稳中求进的经济总基调下，基建投资将继续成为稳增长的关键动力；

预计2014年货币条件仍将延续2013年的基调，中性偏紧的货币政策终将传导至实体经济的融资成本，制约内需增长的回升幅度；

受全球经济延续缓慢复苏、人民币实际汇率升值以及发达国家制造业回流等因素影响，出口增速可能温和回升，预计2014年将维持在10-12%。

2012年二季度至今，经济增速在7.4-7.9%的区间内窄幅波动，2014年GDP增速有望保持在7.6-7.7%的水平，必要时政府投资仍将成为稳增长的利剑。

由于广义货币增速低位运行和产出缺口偏低，加上经济增速相对平稳，通胀大幅抬升的可能性较低；预计2014年上半年CPI同比将在3%附近波动，下半年大概率进一步下行至2.5-3%以内，全年同比增速不会超过3%，呈现前高后低的态势。

**流动性维持“紧平衡”**

人民币升值预期的回升有望增加资本流入规模；受“三公消费”减少财政支出影响，今年财政存款投放均明显少于往年同期，成为流动性紧张和波动加大的诱因之一，从目前政府贯彻八项规定的态度来看，财政存款投放放缓在2014年还将延续。

在金融脱媒的背景下，表外融资的占比显着提升，融资渠道的多元化导致数量调控的有效性下降，央行调控思路从数量型调控向价格型调控，正、逆回购成为货币市场流动性投放及调节的主要方式。

银行间市场利率变化对经济的调节作用上升，货币市场利率的波动性也因此加大；在经济整体平稳、通胀抬升压力减小的背景下，货币政策边际收紧的可能性降低。

考虑到通胀先升后降的形态，预计2014年上半年，逆回购利率将保持在4.1%附近，货币市场利率则继续围绕逆回购利率波动，7天回购利率均值将维持在4.0-4.5%；在基本面拐点确认和金融机构杠杆率有所改善后，货币政策有望趋于中性。

**利率产品投资策略**

在基准情景假设下，增长相对平稳、通胀先升后降将是2014年基本面的主线，货币政策边际收紧的可能性较小，利率产品收益率大幅上行的概率较小，10年国债和10年政策性金融债的顶部基本在4.6%和5.7%附近，但由于基本面和政策面尚未转向，资金利率仍将维持在中性偏高的位置，利率债将延续高位震荡的走势。

在通胀拐点确认和金融机构杠杆率有所改善的背景下，货币政策有望趋于中性，利率产品也将随资金面改善陡峭化下行；货币政策持续趋紧可能导致经济增长触及政策底线，这种情况下，政府可能首选“紧货币+松财政”的思路稳增长，货币政策转向宽松的可能性较小。

对配置型机构而言，由于增长趋于平稳，通胀抬升压力减小，配置的时间窗口基本形成，其中金融债品种具备一定的相对价值优势，但是考虑到资金利率短期内仍将维持高位，不建议重仓参与。

对交易型机构而言，尽管利率产品收益率顶部基本形成，但由于货币政策尚未转向，金融机构去杠杆的进度以及央行的合意水平尚不确定，建议保持谨慎、伺机而动。(完)