《交易视点》中国信用债收益率顶部可能逐渐呈现--中信证券

路透北京12月23日 - 中国中信证券最新发布的2014年度信用产品投资策略报告认为，明年市场超预期因素有限，在大幅度调整后，高等级信用债收益率顶部可能逐渐呈现，短期内收益率可能维持震荡；中长期偏紧政策可能因基本面下滑和通胀下移而调整，收益率可能随利率产品趋于下行。

因此需要密切关注增长和通胀水平的变化，关注利率产品一级发行利率的变化，若市场环境回暖得到确认，可以逐渐增加中长期仓位。

短期内建议按照40%、30%和30%的比例配置AA+CP、AA+和AAA中票、优质城投债和公司债。具体看，1-3年期品种防御性较好；待市场回暖相对确定后，伺机拉长久期。

**对市场环境的总体判断**

流动性：资金利率超预期波动概率不高，可能在一定区间波动；

利率风险：基本面同样可能区间运行，但需关注政策偏紧带来基本面阶段性弱化的可能性，从海外因素看，QE退出节奏较缓，影响较为温和；

供给：2013年信用债供给明显下降，2014年可能温和回升；

需求：关注传闻中的“9号文”的利好支撑以及交易所资金面可能的波动；

信用风险：基本面回暖推动微观企业信用资质改善，但部分行业景气仍然偏弱；对于地方政府债务来说，总体风险相对有限。

总体来看，从资金面、基本面看，出现超预期波动的概率较小，需要关注基本面可能阶段性走弱，进而使得政策面阶段性宽松可能带来的投资机会，当然对于信用风险的波动同样需要紧密关注。

**市场投资整体研判**

收益率及信用利差变动：考虑到2014年超预期因素有限，在大幅度调整后，高等级信用债收益率顶部可能逐渐呈现；信用利差维持低位震荡，各等级间收益率可能保持联动；需要关注信用事件发生的可能性以及信用利差因而扩大的影响。

从整体环境看，短期内受偏弱市场情绪、资金面及基本面限制，收益率可能维持震荡；中长期看，偏紧政策可能带来基本面的下滑和通胀水平的下移，政策面可能因而调整，市场环境可能趋于好转，收益率可能随利率产品趋于下行。

**投资策略--等待时机，拉长久期**

类属配置：以信用产品为主，适量配置利率产品；PPN和ABN仍有一定的溢价，对流动性要求不高的投资者，可以适量进行配置。

信用等级：考虑到中高等级绝对收益率相对较高，可以作为配置的主力品种；对于低等级品种，建议相对谨慎。

信用债的期限选择：短期内仍有一定不确定性，建议以3年内为主；随着基本面的弱化和政策面的调整，建议逐渐拉长久期，以3-5年期品种为主。

投资时机选择：密切关注增长和通胀水平的变化，对于市场层面，关注一级市场尤其是利率产品一级发行利率的变化，若市场环境回暖得到确认，可以逐渐增加中长期仓位。

短期内建议按照40%、30%和30%的比例配置AA+CP、AA+和AAA中票、优质城投债和公司债。

具体来看，1-3年期品种防御性较好；考虑到短期内仍然存在不确定性，可以1-3年期为主，待市场回暖相对确定后，伺机拉长久期。

另外，由于绝对利率较高，优质的城投债、公司债仍可以适当配置。(完)